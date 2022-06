Messina. Viadotto Ritiro, aperta la nuova carreggiata lato mare - Tempostretto

Al momento per la circolazione cambia poco, anche perché resta chiuso lo svincolo di Giostra per chi arriva da Boccetta. Ora si aspetta il bypass tra le due carreggiate

Ha aperto intorno alle 12.30 la prima nuova carreggiata del viadotto Ritiro. La vecchia era stata chiusa nel 2012, dieci anni fa, ora i lavori sono stati completati.

Al momento per la circolazione cambia poco, anche perché resta chiuso lo svincolo di Giostra per chi arriva da Boccetta. Questa nuova carreggiata accoglierà su una sola corsia i mezzi in transito verso Palermo, mentre le attività di tecnici e operai si potranno concentrare adesso contemporaneamente sulla realizzazione delle ultime campate della carreggiata lato monte e del nuovo bypass tra le due carreggiate.

Realizzato in cemento armato nei pressi della galleria Baglio (la penultima prima dell’uscita obbligatoria dello svincolo di Giostra), il bypass permetterà lo scambio del traffico da monte a mare riducendo il doppio senso di circolazione da undici (prima ipotesi) a soli tre chilometri.

Per il completamento dell’altra carreggiata occorrerà attenderà ancora fine anno.

Falcone: “Ad agosto il bypass”

“Come da programma – dice l’assessore regionale Marco Falcone, oggi sul posto – abbiamo consegnato e aperto al traffico la prima carreggiata del grande viadotto Ritiro. Per tutti quest’opera era destinata a un calvario senza via d’uscita, con notevoli disagi per l’area metropolitana di Messina e l’intera Sicilia orientale. Avevamo trovato dei lavori bloccati da anni. Da quando, però, abbiamo posto anche questo maxi cantiere sotto la costante vigilanza del governo Musumeci, i lavori hanno preso una direzione virtuosa, riuscendo a superare le difficoltà pandemiche, le complessità burocratiche e tecniche e, da ultimo, anche il caro materiali. Il Cas, a cui va il nostro apprezzamento, è riuscito, inoltre, a sopportare una notevole esposizione finanziaria pur di arrivare oggi a questo primo miglioramento della viabilità. Abbiamo già superato il 92 per cento delle lavorazioni previste, coloro che si trovano a passare dal Ritiro ne avranno chiara percezione. Intanto, avanza la costruzione della carreggiata lato monte, già completamente assemblata sui piloni a oltre 60 metri d’altezza. Ad agosto sarà concluso anche il bypass vicino la galleria Baglio. L’obiettivo che intendiamo rispettare è di completare il nuovo viadotto Ritiro a novembre”.

