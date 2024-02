Messina. Viale della Libertà quando piove si allaga sempre

Il problema si dovrebbe risolvere con i lavori di riqualificazione della linea tranviaria

Segnalazioe WhatsApp al 366.8726275: “Viale libertà… giorni di pioggia”.

Bisogna riconoscere che nonostante l’intensa e prolungata pioggia di domenica in molte zone della città non si sono visti i soliti fiumi d’acqua che invadevano le strade. Merito sicuramente della pulizia dei tombini. In viale Libertà, invece, il disagio si ripropone ad ogni pioggia quando questa importante arteria si allaga, soprattutto nella zona indicata dalla foto. I lavori per la riqualificazione della linea tranviaria dovrebbero risolvere definitivamente il problema.