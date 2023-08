Messina. "Viale Italia: una vergogna" - Tempostretto

La segnalazione: "Viale Italia abbandonata al suo destino tra inciviltà e incuria". Le precisazioni della presidente di Messina Servizi

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Viale Vomito, ex Viale Italia… una vergogna lunga 2km! Fateli passeggiare qui i turisti. Nessun controllo, Messina Servizi assente, peggio le autorità comunali. Vergogna!”.

Da parte sua, precisa la presidente di Messina Servizi, Mariagrazia Interdonato: “Sul Viale Italia, come a Camaro e in altre zone, assistiamo ad abituali abbandoni di rifiuti da parte dei cittadini. Uno, ad esempio, lo abbiamo individuato, con il supporto della polizia municipale, a Cristo Re. E non solo. Noi puliamo e pochi giorni dopo si rende necessaria una nuova bonifica. Per gli aghi di pino, abbiamo spazzato pochi giorni fa e lo rifaremo. ll gatto morto (si veda foto in basso, n.d.r.) ci è stato segnalato oggi”.