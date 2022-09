Messina. Villetta Paino, qualcuno ha gettato olio bruciato su panchine, giochi e muretti - Tempostretto

La rabbia del presidente della V Municipalità, Raffaele Verso, che chiede l'installazione della videosorveglianza

«Abbiamo raccolto la segnalazione, di cui condividiamo le foto, di un indecente atto vandalico avvenuto alla villetta Paino. Ignoti avrebbero versato olio bruciato sulle panchine, i giochi e il muretto dello spazio attrezzato. La motivazione potrebbe essere quella di rendere, in questa maniera becera, la villetta inaccessibile ed evitare, così, i possibili raduni e schiamazzi notturni. Riteniamo certi comportamenti assurdi e di un’inciviltà indecorosa”.

Lo dice il presidente della V Municipalità, Raffaele Verso.

“Siamo già al lavoro per porre rimedio a questo increscioso atto – continua – investiremo la competente Commissione consiliare affinché si faccia promotrice presso l’Amministrazione comunale del ripristino della villetta, dotandola, zona limitrofa compresa, di un sistema di videosorveglianza. Le porte della nostra Circoscrizione sono sempre aperte per accogliere segnalazioni e problemi: se qualche residente avverte disagio per la presenza di raduni notturni e rumori molesti, in qualsiasi zona della nostra municipalità, non deve far altro che segnalarcelo e faremo di tutto per risolvere la questione. Non è assolutamente accettabile che venga applicata una giustizia fai da te. Nel caso in cui – conclude Verso – dovesse invece trattarsi di uno sconsiderato gesto di mero vandalismo la situazione non perderebbe di gravità, diventando l’ennesimo atto di decadenza che questa città non ha più voglia di tollerare».