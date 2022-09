Messina-Viterbese. Auteri: "Serve perseveranza e continuità" - Tempostretto

L'allenatore del Messina in vista della sfida alla Viterbese ha in mente qualche cambio. Ecco i convocati

MESSINA – Questa sera, mercoledì, arriva al Franco Scoglio la Viterbese. Per l’Acr Messina ancora a zero punti in classifica nel girone C di Lega Pro è quasi obbligatorio invertire la tendenza. Per l’allenatore Gaetano Auteri però non si tratta di una partita campale. “Non pensiamo al punticino, andiamo – ha dichiarato l’allenatore nella conferenza stampa pre-partita – alla ricerca della continuità. Evitare gli errori, essere più bravi e fortunati a concretizzare, ma soprattutto essere più continui avere meno paure e timidezze. Nelle difficoltà attacchiamoci al filo conduttore del gioco”.

Dopo aver elencato i punti fondamentali cui i suoi giocatori devono attenersi il tecnico ha proseguito “Miglioriamo la continuità. Dobbiamo giocare di più e farlo con più continuità. Possiamo essere competitivi con i tanti giovani, che sono di qualità e penso un domani ne sentiremo parlare. In questo momento forse possiamo pagare dazio”.

Guardando alle due (buone) prestazioni precedenti dice: “Dobbiamo essere tranquilli e determinati, nelle prime due abbiamo affrontato due squadre consolidate. Dopo il primo tempo 0-0 a Francavilla i ragazzi erano quasi contenti, ma dobbiamo ricercare sempre il meglio. Dobbiamo crescere mentalmente e i risultati possono aiutare. Mi auguro il sostegno del pubblico. La personalità non si compra al supermercato, si costruisce col tempo, dobbiamo essere perseveranti”.

Dubbi di formazione e convocati

“Nel caso di partite ravvicinate ci sta cambiare qualcuno. Le tre partite in una settimana – spiega Auteri – obbligano a cambiare. Fazzi non è in condizione di giocare, Versienti ha terminato con un piccolo affaticamento ma è disponibile, come Konate. Rinunceremo a Camilleri per scelta, non voglio che rischi di farsi male. Ferrini sta bene potrei sostituirlo con Filì”.

Questi i convocati del Messina per la sfida contro la Viterbese:

PORTIERI: 1. Riccardo Daga; 22. Michal Lewandowski.

DIFENSORI: 5. Gabriele Berto; 15. Manuel Ferrini; 16. Vincenzo Camilleri; 17. Giuseppe Filì; 19. Antony Angileri; 23. Daniele Trasciani; 24. Andrea Nicosia.

CENTROCAMPISTI: 4. Roberto Marino; 6. Lamine Fofana; 14. Amara Konate; 27. Leandro Versienti; 28. Marco Fiorani; 75. Andrea Mallamo.

ATTACCANTI: 7. Paolo Grillo; 8. Carmine Iannone; 9. Diego Zuppel; 10. Ibourahima Balde; 11. Davis Curiale; 20. Lorenzo Catania; 21. Alessio Piazza; 70. Paolo Napoletano.

