Messina Volley a punteggio pieno in 2^ Divisione. Rizzo: “Buon inizio”

Spettacolare avvio con 5 vittorie in 5 partite. Per il capitano Tiano: "L'obiettivo è la crescita del gruppo"

MESSINA – Ruolino di marcia spettacolare per le ragazze del Messina Volley che partecipano al Campionato di Seconda Divisione. Infatti le leonesse allenate da mister Domenico Rizzo hanno inanellato ben 5 vittorie in 5 incontri, lasciando soltanto 2 set alle avversarie. Score notevole per capitan Carmen Tiano e compagne capaci di realizzare 425 punti e subirne 315. Quest’anno il torneo di Seconda Divisione è stato diviso in 3 gironi e la compagine giallo-blu è stata inserita nel raggruppamento con Mondo Giovane, Ferraino Paradiso e Ottica Cavallaro Peloro Volley.

“Aver vinto le prime 5 partite ed essere al primo posto in classifica – dichiara mister Rizzo – è sicuramente un buon inizio e fa molto piacere soprattutto alle ragazze, visto il grande lavoro che stanno facendo in palestra. Ci sono tante partite ancora da giocare ed è importante affrontarle sempre con la giusta concentrazione. Queste vittorie sono importanti in quanto generano autostima, voglia di continuare, maggiore determinazione e ripagano lo sforzo e l’impegno in allenamento”. Circa la rifondazione dello scorso anno del settore giovanile, che ha influenzato la squadra di Seconda Divisione ha aggiunto: “Siamo ripartiti con tante difficoltà anche dal punto di vista numerico di atlete a disposizione, ma pian piano i vari gruppi si sono infoltiti e questo grazie all’entusiasmo della dirigenza e di tutto lo staff tecnico. In Seconda Divisione abbiamo perso tante partite, ma con la consapevolezza di voler sempre migliorare le nostre prestazioni. Essere sportivi significa saper accettare una sconfitta e ripartire da essa con maggiore forza e determinazione. Ovviamente è stato molto importante il contributo dei nuovi innesti nel roster di questa stagione e soprattutto che si siano integrate con il gruppo”.

Il capitano Tiano: “La positività è contagiosa”

Successivamente il tecnico giallo-blu è ritornato a parlare del campionato: “Da quanto ho visto fino ad ora, il nostro è un girone equilibrato con ragazze giovani e promettenti. Il Mondo Giovane sembra la più attrezzata perché formata da un mix di atletr più esperte che hanno disputato campionati di categorie supeiori e tante giovanissime molto brave, In più sono allenate da un tecnico preparato ed esperto”. Infine si è soffermato sugli obiettivi stagionali: “Il nostro obiettivo rimane sempre quello della crescita delle nostre ragazze e quindi fornire, per il futuro, quante più possibili atlete al roster della prima squadra”. “Sicuramente sono soddisfatta di questo inizio di stagione. – dichiara il capitano giallo-blu Tiano – La squadra ha dimostrato tenacia e grinta conquistando 5 vittorie in 5 gare. Il gioco è fluido e diventente con un’ottima intesa fra di noi. Adesso è importante trovare continuità di rendimento e mantenere i posti alti in classifica. L’obiettivo principale è quello di conquistare il campionato e, per fare questo, risulta importante allineare gli scopi di squadra e personali”. Circa i suoi consigli da capitano e veterano della squadra ha dichiarato: “Consiglio sempre di mantenere un atteggiamento positivo e proattivo. Secondo me la positivtà è contagiosa e può ispirare i compagni di squadra. Bisogna affrontare sempre le sfide con coraggio e determinazione, senza avere paura di fallire. Inoltre è importante imparare dagli errori e rialzarsi sempre più forti”.

Sulla prossima partita contro il Mondo Giovane ha espresso le sue sensazioni: “Sono un mix di eccitazione ed adrenalina. Personalmente mi sento carica e pronta a dare il massimo e sono fiduciosa nelle mie capacità e in quelle delle mie compagne di squadra. E’ ovvio che ogni partita ha una sua storia e nulla è scontato. Dobbiamo giocare con grande intensità e concentrazione con l’obiettivo di centrare un risultato positivo”. Il roster del Messina Volley che partecipa al torneo di Seconda Divisione: Ilaria Maria Bonfiglio, Marta Calareso, Emma Carbone, Carlotta Dulcetta, Rebecca Frazzica, Roberta Frazzica, Carmen Lipari, Belmarina Mondello, Malina Pasa, Giulia Pia Perdichizzi, Manuela Sarò, Aurora Sabella, Elisa Scarfì, Marika Strano, Carmen Tiano.