Messina Volley, confermata Sorbara: “Entusiasta di vestire questa maglia”

La palleggiatrice cresciuta nel club giallo-blu fissa gli obiettivi: "Raggiungere ottimi risultati in classifica"

MESSINA – Nuova riconferma per il Messina Volley che, per la stagione 2024-25 del Campionato di Serie C femminile, potrà contare sulla palleggiatrice Valentina Sorbara. La regista giallo-blu è cresciuta nel club del presidente Mario Rizzo dal minivolley, partecipando a tutti i tornei giovanili, quattro campionati di Serie C, uno di Serie D e uno di Prima Divisione.

“Sono pronta e contenta di affrontare questa nuova stagione – dichiara il numero 12 Valentina Sorbara – con il Messina Volley, società che mi h cresciuto fin dal minivolley e in cui mi trovo bene. Non vedo l’ora di iniziare con le mie compagne e di conoscere le nuove giocatrici. La scorsa stagione ci è servita per crescere e conoscerci meglio, in particolare il nuovo tecnico. Questo nuovo campionato sarà affrontato al meglio sia da parte delle atlete, ma anche da tutto lo staff. L’obiettivo è quello di raggiungere ottimi risultati in classifica. Il torneo di Serie C è difficile, ma se l’anno scorso cercavamo di crescere e di migliorarci, quest’anno le aspettative sono più alte e cercheremo di ottenere dei risultati positivi”.

