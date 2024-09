Messina Volley, confermato il libero Giorgia De Grazia

Cresciuta nel settore giovanile giallo-blu la classe 1996 è anche allenatrice dell'Under 13: "Vederle crescere grande soddisfazione"

Continua l’avvicinamento del Messina Volley al prossimo campionato di Serie C femminile, con la riconferma del libero Giorgia De Grazia, classe 1996. Il difensore giallo-blu ha iniziato a muovere i suoi primi passi proprio nel Messina Volley fra minivolley e under 13, militando successivamente fra le fila della Futura Unrra (under 13), Mondo Giovane (under 16, 18, Serie C e D), Città di Spadafora (Serie D) e Cirt Trinisi (Serie C e D). De Grazia inoltre fa parte dello staff tenico del team peloritano, essendo il coach delle “giovani leonesse” della categoria under 13.

“Sono molto contenta della mia riconferma al Messina Volley – dichiara il n 3 giallo-blu – e sono pronta ad affrontare questa nuova stagione. Quest’anno spero di esprimere le mie competenze e quello che valgo, nel mio mio piccolo. Sta adesso a noi dimostrare quello che siamo; impegno, sacrificio, collaborazione, emozione e motivazione sono solo dei valori base per portare a casa dei risultati vincenti”.

Circa il suo ruolo come tecnico delle giovanili ha aggiunto: “Ringrazio sempre il presidente per la fiducia mostrata nei miei confronti anche quest’anno. Avere a che fare con le giovani leve è abbastanza impegnativo, però vederle crescere a livello tecnico e personale è veramente una soddisfazione indescrivibile. Noi allenatori cerchiamo di motivarle, trasmettendogli i valori dello sport, i gesti tecnici e soprattutto motivarli, incoraggiarli e comprenderli”.

Articoli correlati