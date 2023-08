Messina Volley, Domenico Rizzo confermato nello staff tecnico - Tempostretto

Per il tecnico riconfermato la panchina della squadra che affronterà la 2ª Divisione e il ruolo di vice nel team di Serie C

MESSINA – Il Messina Volley ufficializza la conferma di mister Domenico Rizzo all’interno dello staff tecnico. Rizzo dirigerà, anche per la stagione 2023-24, la squadra giallo-blu che svolgerà il campionato di 2ª Divisione e affiancherà come vice, coach Mario Russo nel team di Serie C.

Il tecnico peloritano comincia la sua carriera da atleta nel 1975, fra le fila dell’Unrra Casas nel ruolo di palleggiatore. Già dal 1979 comincia la sua collaborazione come aiuto allenatore del settore giovanile della squadra femminile. Nello stesso periodo frequenta il corso Arbitri, attività che svolge per circa 4 anni. Nel 1988, insieme ad alcuni ex dirigenti ed atleti dell’Unrra Casas, partecipa alla fondazione della Futura Unrra, in cui riveste il ruolo di consigliere, allenatore del settore giovanile e aiuto allenatore della squadra di Serie C femminile.

Dal 2009 si inserisce nel contesto del Messina Volley con il ruolo di dirigente e dal 2011 inizia il suo apporto come aiuto allenatore della 1ª squadra. Nel biennio 2018-20 ricopre il ruolo di dirigente della Sezione Territoriale femminile under 14 del Comitato Fipav di Messina e, contestualmente, fa parte dello staff organizzato del Campionato Italiano di Beach Volley.

Rizzo: “L’obiettivo è di migliorarci”

Circa la sua riconferma alla guida della squadra di 2ª Divisione, Domenico Rizzo ha dichiarato: “La stagione sportiva 2022-23 ha rappresentato la rinascita del nostro settore giovanile. Oltre al lavoro sulla tecnica e sulla tattica, ci siamo dedicati all’aspetto, non meno importante, della formazione del gruppo-squadra. Sono contento della stagione delle ragazze perché, nonostante le difficoltà che si sono presentate durante il percorso, hanno fatto un ottimo lavoro. Ripartiamo quindi per questa nuova avventura con la consapevolezza dei risultati ottenuti, ma sempre con l’obiettivo di migliorarci”.

Mister Rizzo si è ulteriormente soffermato sulla valorizzazione del settore giovanile, obiettivo principale della squadra di 2ª Divisione: “Ripartire da zero è stato sicuramente un grosso problema ma, grazie all’impegno della dirigenza e dei nostri tecnici, abbiamo visto aumentare il numero di ragazzine in poco tempo. A Nicholas Amagliani, Michela Laganà e Giorgia De Grazia, quest’anno si affiancheranno anche Valentina Sorbara e Sara Arena che svolgeranno un lavoro fondamentale e che permetterà alle giovanissime atlete di fungere da serbatoio per la seconda divisione e successivamente per la prima squadra. Per la dirigenza e noi tecnici – conclude il tecnico gialloblu – non ci può essere migliore soddisfazione di vedere le nostre giovani atlete far parte dell’organico della prima squadra e competere con atlete di livello superiore”.

Articoli correlati