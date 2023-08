Messina Volley, Mario Russo è il nuovo allenatore: "Credo in questa società" - Tempostretto

Sarà il tecnico di Villafranca, Mario Russo, a guidare in panchina la prima squadra. Succede a Danilo Cacopardo

MESSINA – Novità in panchina per il Messina Volley con il cambio di testimone per la formazione di

serie C di pallavolo. Infatti, dopo 18 stagioni con la guida di mister Danilo Cacopardo, per la stagione 2023-24 a dirigere le leonesse giallo-blu sarà coach Mario Russo, classe 1972.

Il profilo del nuovo tecnico

Dopo la carriera da giocatore, il tecnico di Villafranca già dal 1995 siede in panchina come allenatore della compagine maschile della società sportiva Fiamma Calvaruso. Quattro stagioni che gli consentono di riportare il team tirrenico il serie D. Nel 2000 approda in ambito femminile alla guida della Stella Maris di Patti in Prima Divisione. L’anno successivo torna a Villafranca in Seconda Divisione con la Polisportiva

Mario Giovanni Mascena, raggiungendo in due anni la Serie D. Nel 2005 impegni familiari e lavorativi lo portano lontano dal taraflex per poi tornare, qualche anno dopo, ad allenare in Serie C la Libertas Villafranca. Negli ultimi anni è stato impegnato nel settore giovanile della società sportiva Fiamma Calvaruso.

Russo: “In costruzione un organico di giovani e esperte”

“Ho accettato questa sfida perché credo nel Messina Volley – ha esordito il nuovo tecnico giallo-blu. Credo in particolar modo nella società, nei suoi dirigenti e nelle sue atlete. Ritengo che la squadra sia composta da ottime ragazze. Si sta costruendo un organico composto da giovani ed esperte per fare crescere i giovani e fare dei buoni risultati”.

Il neo-tecnico del Messina Volley si sofferma poi sulla sua carriera da giocatore e poi da allenatore. “Ho iniziato a 13 anni con la società sportiva Fiamma Calvaruso e poi, a 16 anni, ho partecipato al Campionato di Serie D. Successivamente siamo ripartiti dalla Seconda Divisioni per ritornare per due stagioni in Serie D fino al 1994. Subito dopo, a soli 23 anni, ho cominciato la carriera da allenatore. In quattro anni ho portato la squadra dalla seconda divisione alla Serie D. In quegli anni ho fatto esordire in prima squadra diversi giocatori che disputavano i tornei under 16 per poi conquistare la promozione”.

Lanciare giovani della società

Il tecnico di Villafranca si è poi soffermato sulla nuova avventura la Messina Volley. “L’impressione che questa società dà dall’esterno è ottima, dall’interno ancora di più. Seguo questa squadra da sempre, dai campionati di Serie B fino agli ultimi campionati di Serie C, che ritengo ottimi. Vorrei lanciare delle giovani in campo, anche perché abbiamo all’interno del roster delle interessanti 2006. Voglio ottenere buoni risultati e, come ho detto già alle ragazze, dobbiamo crederci. Per fare ottimi risultati, dovremo giocare punto su punto, set su set e partita su partita. La squadra sarà in crescita fino alla fine del Campionato e poi tireremo le somme”.

