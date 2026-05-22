Messina Volley e Futura Santa Teresa avanzano alla semifinale playoff di Serie C

Sconfitta ed eliminata ai quarti di finale la Nino Romano, avanti peloritane e joniche che potrebbero ritrovarsi in una finale tutta messinese

Avanti due delle tre formazioni messinesi ancora in corsa nei playoff di Serie C di volley femminile. Messina Volley e Futura Santa Teresa confermano le vittorie dell’andata e avanzano in semifinale, eliminata ai quarti invece la Polisportiva Nino Romano che dopo la bella vittoria in casa al tiebreak non si ripete in trasferta sul campo della Teams Volley Catania, la sconfitta netta estromette la formazione di coach Maccotta senza neanche passare dal golden set.

In un “PalaRescifina” gremito e in tinta giallo-blu, il Messina Volley conquista l’accesso alle semifinali grazie al successo per 3-1 sul Ragusa Volley. All’andata, le ragazze dirette da Marcela Nielsen, si sono imposte per 3-0 contro la compagine allenata da coach Ennio Cutrona. Dopo un primo set in favore delle iblee, si avvertiva un po’ di tensione tra le padrone di casa, capitan Michela Laganà e compagne si ricompattano e si aggiudicano i tre set successivi, ma già al secondo incamerato si cominciano a notare ampi sorrisi tra le locali.

I ritmi del campionato non permettono di festeggiare più di tanto visto che nel weekend si torna subito in campo. Il Messina Volley incontrerà in semifinale la Teams Volley Catania, la formazione etnea che ha eliminato la Nino Romano, andata al PalaRescifina domenica alle ore 18. Nell’altra semifinale la Futura Volley Santa Teresa farà visita al La Braciera Palermo, sabato a Misilmeri al palasport “Saitta” le palermitane hanno eliminato ricorrendo al golden set la Liberamente Acicatena.

Nielsen: “Cambiato atteggiamento a partita in corso”

“C’è stato un pò di nervosismo iniziale – commenta coach Marcela Nielsen a fine gara – però poi siamo state brave a vincere anche questa partita. Dopo il primo set si è visto un cambio di atteggiamento su cui abbiamo lavorato tutto quest’anno. In questa stagione siamo partiti con delle insicurezze e poi, piano piano, abbiamo acquisito più sicurezza. Queste partite sono più pesanti a livello emotivo e questa volta è andata bene”.

“Abbiamo raggiunto uno degli obiettivi prefissati ad inizio anno – aggiunge il centrale giallo-blu La Spada – questo è la finalità di oggi e non potevamo chiedere di meglio. Nel primo set non siamo riuscite ad esprimere il meglio di noi stesse, ma dal secondo set in poi siamo riuscite a manifestare il nostro gioco e dominare l’avversario”.

A presentare l’andata della semifinale è il direttore generale giallo-blu Pietro Fazio: “Siamo arrivati al momento più importante della stagione, frutto del lavoro, dei sacrifici e della crescita che questo gruppo ha dimostrato durante tutto il campionato. Affrontare il Teams Volley Catania nei Play-Off promozione rappresenta una sfida di grande valore tecnico e sportivo, contro una squadra preparata e competitiva, ma il Messina Volley ha dimostrato di avere carattere, qualità e spirito di squadra per giocarsi fino in fondo le proprie possibilità. La gara d’andata al PalaRescifina sarà fondamentale e confidiamo nel sostegno del nostro pubblico. Sappiamo che i Play-Off si decidono nei dettagli e servirà massima attenzione in ogni fase della partita, ma siamo fiduciosi perché questo gruppo ha meritato di vivere un appuntamento così importante”.

Messina Volley – Ragusa 3-1

Primo set in equilibrio fino al 16-15 ospite con la panchina di casa in time-out. Al rientro il Ragusa Volley ingrana la marcia e va a +3 (15-18) trascinata da Clelia Torre. Batti e ribatti con le locali ad accorciare a -2 (21-23), con mister Cutrona in pausa. Il muro di Barbora Basile sigla il -1 (22-23), ma Dalila Garofalo firma il set-point, anteprima della vittoria del set per la squadra ospite (22-25).

Nel parziale successive le due squadre si studiano fino al 5-5, quando due ace di Rebecca La Spada e Basile e la palla a terra di Giulia Mondello consegnano il +4 (10-6) alla squadra di casa. Coach Cutrona chiama time-out, che però non sortisce gli effetti desiderati visto che due pipe di Nielsen, coadiuvati da un pallonetto di Laganà, materializzano il +7 (13-6) per il Messina Volley. La squadra di casa piazza un altro break e si porta a +14 (23-9) con Nielsen, Basile, Laganà e La Spada. Alessia Corallo accorcia (-13; 23-10), ma Mondello chiude il set in favore delle padrone di casa (25-10).

Terzo parziale punto a punto fino al 13-13 con Nielsen a lanciare le giallo-blu (+2; 15-13). Cutrona chiama la pausa e si viaggia più o meno con questo elastico fino al +3 locale (19-16) firmato Basile. Nuovo discrezionale ospite con l’ace di La Spada a sancire il +5 (21-16). Torre accorcia (-4; 22-18), ma Mondello e Nielsen chiudono il set (25-18) e spediscono il Messina Volley alle semifinali Play-off.

Quarto set con le locali avanti di tre lunghezze (6-3). L’ace di Alessandra Cuzzola rappresenta il +4 (12-8) per le padrone di casa, con il team ospite in pausa. Nielsen, Laganà e La Spada realizzano il +7 (16-9) e si viaggia punto a punto fino al -5 (20-15) con Torre e Corallo. Tre punti di Nielsen tracciano il match-point (+8; 24-16), annullato da Corallo, per poi essere concretizzato dalla stessa attaccante argentina (25-17).