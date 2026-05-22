Meteo weekend: sole e temperature in aumento, rischio temporali pomeridiani solo sull’entroterra

Che tempo dobbiamo aspettarci nel Messinese questo fine settimana. Con un po' d'instabiltà in Sicilia e Calabria

METEO MESSINA – Mentre un promontorio subtropicale interesserà tutta l’Europa centro-occidentale, alimentato da masse d’aria molto calde, provenienti dall’Atlantico, ed in parte pure dal Marocco, che faranno schizzare i termometri oltre i +30°C +32°C sul Nord Italia, il Sud e la Sicilia continueranno ad essere interessati da correnti settentrionali, più fresche in quota. Queste infiltrazioni più fresche, in discesa dal bordo orientale di questo promontorio, produrranno un po’ d’instabilità pomeridiana sulle aree più interne di Calabria e Sicilia. Soprattutto durante il pomeriggio di domenica 24 maggio, quando qualche temporale di calore si potrà formare fra il settore più meridionale dei Nebrodi, l’Etna e l’estremo settore sud dei Peloritani. In questo caso le correnti da Nord spingeranno questi fenomeni verso il centro della Sicilia, e il Catanese, lasciando così la nostra provincia in balìa di un cielo poco nuvoloso, e tanto sole. Pertanto il weekend in arrivo, caratterizzato dalle elezioni amministrative (oltre che nel capoluogo in altri Comuni della provincia), sarà contraddistinto da un cielo poco o parzialmente nuvoloso e tanto sole, in un contesto climatico mite, ma senza caldo. Le massime, difatti, non andranno sopra i +24°C +25°C in pieno giorno.

Sabato 23 maggio 2026

Giornata mite e soleggiata, con qualche nuvola di passaggio lungo lo Stretto, del tutto innocua, e una ventilazione settentrionale che renderà il clima piacevole. Fra il pomeriggio e la serata prevarranno i cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature massime fino a +24°C +25°C, minime sui +14°C +15°C. Venti moderati da Nord-Ovest e mari poco mossi, appena increspato il Tirreno.

Domenica 24 maggio 2026

Ci aspetta una domenica condizionata dai cieli sereni o poco nuvolosi, salvo il passaggio di qualche nube innocua lungo l’area dello Stretto. Fra la tarda mattinata e il pomeriggio, imponenti addensamenti cumuliformi nasceranno fra il settore più meridionale dei Nebrodi, l’Etna e l’estremo settore sud dei Peloritani, dando luogo a qualche acquazzone sulla parte confinale della provincia, al confine fra l’Ennese e il Catanese. Sul resto del territorio prevarranno i cieli poco nuvolosi e il sole. Temperature massime pronte a spingersi oltre i +25°C +26°C. Venti deboli di brezza sulle coste e mari poco mossi, quasi calmo lo Stretto.