Messina Volley in trasferta a Milazzo. Pasa: “Nino Romano squadra preparata”

Impegno in trasferta per la giallo-blu che quest'oggi sfideranno la mamertine nell'11ª giornata del campionato di Serie C femminile

MESSINA – Turno in trasferta per le ragazze del Messina Volley che, per l’11ª giornata del Campionato di Serie C femminile Fipav, affronteranno al “PalaCiantro” di Milazzo la Polisportiva Nino Romano. Capitan Michela Laganà e compagne cercheranno di replicare il successo per 3-0 dell’andata ed agganciare in classifica proprio le atlete allenate da Mauro Maccotta. Entrambe le squadre scederanno in campo agguerrite visto che provengono da due sconfitte, contro Soluzioni d’Interni Santa Teresa (le peloritane) e con la Nigithor Santo Stefano di Camastra (le mamertine).

“Questo sabato giocheremo contro la Nino Romano, – presenta il match l’opposto giallo-blu Malina Pasa – una squadra ben preparata e composta da ottime giocatrici. Abbiamo sfruttato al massimo la settimana di riposo per lavorare bene in palestra senza tralasciare nessun dettaglio. Nella gara di andata siamo riuscite ad ottenere la vittoria, ma adesso sarà più complicata visto che giochiamo in trasferta. Mancano poche partite alla fine del campionato, però noi continueremo a lottare in quanto siamo una squadra con ottime qualità e cercheremo di portare il massimo in termini di risultati. Per me è il mio primo anno al Messina Volley e nel campionato di Serie C. Sono cresciuta durante l’anno, ricoprendo anche due ruoli, prima da centrale e poi da opposto. Sono molto contenta di far parte di questo gruppo e ringrazio la società, lo staff tecnico, le mie compagne e mister Francesco Trimarchi che, pur essendo l’ultimo arrivato, ci trasmette molta sicurezza in campo”.