Messina Volley, Michela Laganà: “L’Orlandina è una squadra completa. L’affronteremo con attenzione”

Nella quattordicesima e ultima giornata del massimo torneo regionale di volley femminile, le ragazze di coach Trimarchi chiuderanno in casa la stagione

MESSINA – Ultimo impegno stagionale per il Messina Volley che, fra le mura amiche del “PalaRescifina”, affronterà l’Orlandina Volley nella 14ª giornata del Campionato di Serie C femminile Fipav.

Partita di prestigio per entrambe le compagini che ormai non hanno più nulla da chiedere a questo torneo, distanziate in classifica soltanto di una lunghezza. A Capo D’Orlando, nel girone di andata, le ragazze di coach Francesco Trimarchi si sono imposte sul sodalizio del tecnico Valmi Fontanot al tie-break.

Il capitano Laganà: “Il massimo anche in quest’ultimo impegno”

“Con l’Orlandina abbiamo giocato l’ultima partita del girone di andata – presenta il match di sabato alle 20.30 il capitano giallo-blu Michela Laganà – finita al tie-break a nostro favore. E’ una squadra molto completa e, di conseguenza, dobbiamo fare molta attenzione. Questa sarà l’ultima partita di un campionato altalenante, ma c’è sempre qualcosa che abbiamo imparato. E’ stato un campionato corto rispetto al solito ed, a parte le prime due squadre, è stato un torneo equilibrato. Noi abbiamo cercato di fare del nostro meglio e siamo una squadra in crescita. Daremo il massimo anche in quest’ultimo impegno cercando di vincere il match”.

