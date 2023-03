Messina vuole riscoprire il Giardino di Montalto: convenzione (quasi) pronta con la Curia - Tempostretto

Chiuso da oltre 4 anni, adesso potrebbe essere restituito alla città. L'assessore Cicala: "Attendiamo il documento per firmarlo". Pulizia e scerbatura affidata a Messina Servizi

MESSINA – Il Giardino di Montalto potrebbe riaprire a breve, a oltre 4 anni dalla chiusura. Messina si prepara a ritrovare uno dei suoi spazi più belli, un’oasi di pace accanto al Santuario che affaccia sul centro cittadino e sullo Stretto. Una notizia non da poco se si pensa non soltanto ai tanti messinesi che non conosco l’affascinante giardino ma anche ai tanti turisti e croceristi che affrontano la salita dal Duomo per poi trovare i cancelli chiusi.

Il giardino fino al 2018 è stato gestito dall’associazione PuliAmo Messina, prima dello scontro con la Curia a causa di una festa di Halloween. Una questione rievocata anche dall’assessore con delega alla valorizzazione del Patrimonio comunale, Roberto Cicala, in risposta durante in Consiglio comunale a un’interrogazione presentata nei giorni scorsi dal consigliere di Ora Sicilia Giandomenico La Fauci. Quest’ultimo aveva chiesto di “capire i motivi per cui il giardino è chiuso e se ci sia la possibilità di riaprire”.

Cicala: “Il Comune non ha nessun titolo per dire che è il proprio”

“I giardini – ha risposto Cicala – in questo momento sono chiusi perché, principalmente, non sono del Comune. Non si trova l’atto che nel momento in cui è stato fatto l’impianto meccanografico ha riportato il Comune come proprietario. La Curia ci ha fatto capire che non c’è nessun documento e che da oltre 7 secoli è sempre stato della Chiesa. In quel periodo, quando è stato fatto l’impianto meccanografico, molti immobili venivano dati al Comune di appartenenza quando non si sapeva di chi fosse la proprietà. Ma il Comune non ha così nessuna forza, nessun titolo, per dire che è il proprio. I Giardini erano aperti e lo sono stati finché non c’è stato un disguido con l’associazione che li gestiva, che ha organizzato una festa per così dire pagana”.

Per la riapertura si attende la firma della convenzione con la Curia

Cicala ha poi parlato dell’iter per la riapertura, che dovrebbe avere buon esito a breve. “Hanno fatto qualcosa che non era nella convenzione e la Curia ha sollecitato il Comune a verificare. La concessione è stata revocata. Da allora il Comune ha cercato di aprirli facendo una nuova convenzione con la Curia, così come fatto con luoghi come la Galleria Inps. Stiamo cercando di trovare l’accordo con la Curia per restituire i giardini alla collettività, con attività in parte nostre e in parte loro. La bozza di convenzione è stata visionata e restituita con qualche modifica. Il Comune dovrebbe aiutare nella pulizia, nella scerbatura e in altre piccole attività. Verrà dato alla Messina Servizi per queste attività. Appena la convenzione tornerà da noi sarà firmata e i giardini torneranno a disposizione della città. L’apertura dovrebbe essere a cura della Curia, negli orari che saranno stabiliti”.

