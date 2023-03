Messina. "Zero barriere", disabili protagonisti alla piscina dell'Annunziata - Tempostretto

L'evento organizzato da Ecosfera

Un’occasione di integrazione sociale rivolta a persone con disabilità fisica e psichica attraverso lo svolgimento di attività legate al mondo sommerso e alla subacquea.

Si è tenuto sabato pomeriggio l’evento Zero Barriere, organizzato da Ecosfera Società Cooperativa Sociale presso la piscina della Cittadella Sportiva al Polo Annunziata (Messina), col supporto dell’Irccs Bonino Pulejo di Messina.

Che la subacquea sia un utile strumento di integrazione sociale, per superare le diversità, ma anche per aumentare l’autostima e migliorare il benessere psico-fisico e sociale per le persone con disabilità fisica o psichica, è ampiamente dimostrato, come anche confermato dall’affermarsi di agenzie didattiche certificate per effettuare corsi subacquei specifici.

Da molti anni Ecosfera è centro di formazione e accompagnamento per subacquei con disabilità, e vanta nel proprio staff istruttori e accompagnatori qualificati e certificati (Hsa e Isda).

I benefici

I benefici riscontrati dai disabili sono rappresentati da una maggiore percezione e autocontrollo del proprio corpo in ambiente acquatico, sia di attività che potenzino alcune funzioni neuropsicologiche in maniera piacevole e stimolante, sia di un potenziamento dell’autonomia e dell’autostima.

All’evento sono state invitate alcune Associazioni presenti sul territorio che si rivolgono ai disabili, in particolare Anmil, Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro.

L’evento è stato articolato in: proiezione e narrazione di video e immagini del mondo sommerso, con particolare riguardo alle meraviglie dello Stretto di Messina; presentazione della subacquea per tutti, accessibilità e limiti, attrezzature; prova in acqua bassa dell’emozione di respirare sott’acqua e di sentirsi senza peso.