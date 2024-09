MessinaCon 2024, si chiude “un’edizione in crescita tra fumetti e temi sociali”

Il punto a 24 ore dalla chiusura della manifestazione, che ha fatto registrare tanti ospiti e grandi numeri: "E nel 2025 cambieremo ancora"

MESSINA – Si è chiuso con la gara Cosplay che ha coinvolto 42 cosplayer da Sicilia e Calabria e con tantissime presenze il MessinaCon 2024, organizzato dall’associazione StrettoCrea. Ed è stata “un’edizione con ottimi numeri, anche se aspettiamo i dati ufficiali”, ha spiegato il presidente Giuseppe Mulfari, che ai microfono di Tempostretto ha fatto un bilancio dell’evento, parlando già di futuro.

Mulfari: “Tre giorni di fumetti e temi sociali”

Ha spiegato che “sono stati tre giorni intensi, dedicati non soltanto all’intrattenimento e al fumetto ma anche alla sensibilizzazione su diverse tematiche, soprattutto legate alla sfera Lgbt. Tanto che abbiamo dovuto dividere in due giorni gli ospiti, con due gruppi diversi a intervistare gli ospiti, UniversoMe e Arcigay giovani”. Ospiti come Ruggero de’ Timidi, Fumettibrutti e Immanuel Casto, i tre “big” della manifestazione messinese, sono saliti sul palco due volte, con interviste su diversi temi artistici e sociali.

Come cambierà MessinaCon

E poi “c’è stato un grande afflusso di ragazze e ragazzi – ha proseguito Mulfari – che si sono divertiti nell’area gioco dell’Arena Cicciò, nei tavolini e negli stand di Roll and Roll. Possiamo ancora migliorare, nulla è perfetto, ma già per il prossimo anno MessinaCon avrà alcune novità. Si trasformerà nella fiera del fumetto e dell’intrattenimento”. Cosa cambierà? Un’attenzione maggiore anche ad altri aspetti, con Youtuber, cinema, doppiaggio e tanta “nostalgia”.

Mulfari: “Il sogno è avere lo spazio della fiera”

Mulfari ha poi aggiunto: “Speriamo in una location più ampia perché il PalaCultura inizia a diventare un po’ stretto per questa manifestazione. Il sogno sarebbe la Fiera. Stiamo già lavorando all’edizione 2025 che segna il decimo anno di MessinaCon nella nostra città. Un ringraziamento particolare voglio farlo all’amministrazione e siamo contenti di aver avuti il sindaco Basile e gli assessori Finocchiaro e Cannata a fianco e anche al taglio del nastro. Ora il nostro obiettivo è fare ancora meglio il prossimo anno”.

A ottobre due giorni di StrettoArt

Insomma, si pensa già al futuro, ma non soltanto all’edizione 2025 del MessinaCon. StrettoCrea sta organizzato lo StrettoArt, il festival dell’Arte in tutte le sue forme, che si terrà al PalaCultura dall’11 al 12 ottobre e avrà padrino d’eccezione il cantautore e rapper italiano Muruutu. Poi gli eventi natalizi, con un occhio sempre al decennale del prossimo anno.