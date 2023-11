MessinaCon, Stretto Games, Batman e il Ballo del Ceppo: cosa aspettarsi per il 2024 - Tempostretto

L'associazione Stretto Crea ha lanciato il calendario degli eventi tra grandi ritorni e alcune novità

MESSINA – In una Messina sempre più attenta a cosplay, fumetti ed eventi come il MessinaCon, l’associazione Stretto Crea ha annunciato il calendario degli eventi per il 2024, dal palco del Palacultura su cui ieri sera, 10 novembre, si è esibito il doppiatore Gianluca Iacono per lo spettacolo “Vegeta è morto (e l’ho ucciso io)”.

L’associazione, in sinergia con il Comune di Messina, Semaluma Cosplay, Fumetteria La Torre Nera, Role & Roll, Cuore di Drago, The King and Queen Cosplay, Studio Ronin e tanti altri, ha annunciato che tornerà il MessinaCon e ci sarà la seconda edizione degli Stretto Games. Ad aprile, inoltre, un evento a sorpresa non ancora annunciato, raccontato come “una collaborazione con tre artisti, quasi una testa del Cerbero”.

Poi le novità. A ottobre 2024 una mostra dedicata a Batman a cura di Reviel Collection, dopo il successo di quella su “Ritorno al futuro” a Palazzo Zanca. Inoltre ci saranno eventi di cultura e arte dedicati alla Street-Art e un “regalo” di Natale. Stretto Crea organizzerà, infatti, il “Ballo del Ceppo”, evento natalizio che richiama il ballo della vigila nei romanzi e nei film di Harry Potter.