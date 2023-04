MessinAttiva pulisce la spiaggia di Mortelle. Tra i rifiuti anche un'asta di un biliardino... - Tempostretto

I volontari hanno raccolto tanti rifiuti abbandonati da incivili

Ambiente fa rima con paziente. E così i volontari di MessinAttiva ieri pomeriggio hanno ripulito la spiaggia di Mortelle da tantissimi rifiuti.



Fortunatamente il tempo è stato amico ed è stato possibile intervenire sulla porzione di spiaggia individuata. Bottiglie di vetro, fustini di plastica e accendini sono alcuni dei rifiuti più comuni che si trovano spesso. Ma questa volta il premio per l’oggetto più strano l’ha vinto l’asta con gli omini del Calcio Balilla.

Sulle nostre spiagge si gioca… nello sporco e i rifiuti la fanno da padrone. Spesso si trovano anche oggetti pericolosi, come siringhe, lastre di amianto ed ami da pesca. Il nostro litorale, in valore assoluto, ha già tutto quello che servirebbe per essere definito bellissimo, meno che il trattamento che riceve dai bagnanti.