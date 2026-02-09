 MessinAttiva raccoglie 117 kg di rifiuti intorno al lago piccolo di Torre Faro

Redazione

lunedì 09 Febbraio 2026 - 08:00

L'impegno dei volontari ieri e l'appello: "Chi vive questo territorio lo rispetti"

MESSINA – Ancora una volta i volontari di MessinAttiva hanno dedicato alcune ore del loro pomeriggio per migliorare un’area della nostra città raccogliendo ben 117kg di rifiuti.

La zona in questione è il Lago Piccolo di Torre Faro, un’area che dovrebbe essere costantemente tutelata. Sebbene sulla carta sia una riserva naturale, in realtà si è trasformata in una discarica di mesoplastica, polistirolo e cassette da pesca, probabilmente lasciate dai pescatori che non comprendono l’importanza di mantenere pulito un ambiente da cui traggono sostentamento.

La situazione è particolarmente delicata; è necessario fare interventi mirati (e non ogni tanto) per rimuovere la mesoplastica, considerata uno dei rifiuti più nocivi per la fauna marina.

Inoltre, l’installazione di boe di plastica nelle aree di allevamento di molluschi e frutti di mare non contribuisce affatto a preservare l’ecosistema. Ma lo annienta ancora di più.

“Ci auguriamo che, prima o poi, coloro che vivono in questo territorio e si nutrono delle sue risorse comprendano l’importanza di mantenerlo davvero pulito” – dicono i volontari.

