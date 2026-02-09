Conto alla rovescia per il congedo di Basile, De Luca contro “gli sciacalli”

Scintille dopo le dimissioni del sindaco di Messina e la sua ricandidatura. Europa Verde: "Gioco elettorale che tradisce la città e la provincia"

MESSINA – ll 27 febbraio ci sarà il vero congedo del sindaco Federico Basile. Le dimissioni di sabato scorso continuano a fare discutere. All’attacco gli avversari politici. Per Messina, in attesa del relazione del primo cittadino al Consiglio comunale, inizia il conto alla rovescia per conoscere i candidati alternativi allo stesso Basile. E a Palazzo Zanca arriverà l’ennesimo commissario straordinario prima di tornare alle urne tra maggio e giugno.

Nel frattempo, continuano gli scontri politici. Così il leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca: “Per ora attendo in silenzio e ascolto il canto degli sciacalli! Sabato 14 febbraio, alle 18, vi attendo nella Galleria Vittorio Emanuele di Messina per raccontarvi i retroscena. Nel frattempo dico agli ascari e ai deputati regionali e nazionali, che hanno fatto le loro fortune a discapito della città di Messina e che del tradimento ne hanno fatto una ragione di vita, inchinatevi al cospetto di Basile, vero uomo delle istituzioni. E che non si serve delle istituzioni. Avete già dimostrato di essere capaci di vendervi anche la madre per un posto in Parlamento, mentre noi di Sud chiama Nord rinunciamo alle poltrone e ci rimettiamo al giudizio degli elettori. Perché vi agitate così tanto? Ora avrete una grande occasione: dopo aver rallentato l’azione amministrativa del sindaco Basile (centrodestra e centrosinistra, sempre votando assieme) potrete ammazzare Cateno De Luca. Eccomi! Io sono pronto”.

In realtà, centrodestra e centrosinistra non hanno rallentato l’azione amministrativa ma fa parte della strategia politica di De Luca puntare su questo aspetto. Sganciare le elezioni messinesi dalle politiche e le regionali del 2027, senza logorare la Giunta Basile, appare come una delle motivazioni principali alla base della scelta.

Intanto anche Europa Verde, dopo le altre forze politiche, critica la scelta di Basile: “Un gioco elettorale che tradisce la città e la provincia”.

I coportavoce della Federazione provinciale di Europa Verde di Messina, Andrea Carbone e

Katia Gussio, “esprimono la più ferma condanna politica per le dimissioni rassegnate dal sindaco Federico Basile, che rappresentano un grave insulto a Messina e ai messinesi tutti. Non si tratta di un atto di responsabilità, ma di una cinica tattica elettorale dettata dagli interessi del suo patron, Cateno De Luca.

Le dimissioni di un primo cittadino dovrebbero essere un atto di alta responsabilità, giustificabile, anzi auspicabile, solo di fronte alla netta consapevolezza di non aver servito adeguatamente la comunità.

La scelta di Basile o è una inconscia ammissione di incapacità amministrativa o è chiaramente dettata da una logica di puro opportunismo. Non vi sono alternative”.

Russo: “Basile si dimette perché De Luca vuole così”

Non meno duro il consigliere del Partito democratico Alessandro Russo: “Basile. Il discorso di dimissioni più inconsistente che si sia mai sentito.Banale, senza logica, senza uno straccio di argomenti e senza senso politico. Tutto per camuffare l’unica verità che la città si sarebbe attesa (almeno come scatto di orgoglio finale) ma che, spiace per l’ex sindaco, già sa, ossia: mi dimetto perché De Luca vuole così. Tutto il resto sono fuffa e chiacchiere senza distintivo”.

La sfida di Basile e gli occhi puntati sul post 27 febbraio

Archiviate le polemiche, l’auspicio è che ci si confronti sulle proposte per Messina. Dopo il 27 febbraio si entrerà in una nuova fase e tutte le forze politiche sono chiamate a fare un salto di qualità. “Meglio fermarsi tre mesi che tenere in minoranza la città per quindici mesi. Basile ricandida Basile”, ha sostenuto il sindaco. Vedremo chi lo sfiderà.

