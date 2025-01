MessinAttiva ripulisce la spiaggia di Ganzirri

Cittadini invitati a partecipare

Sabato 25 gennaio dalle 15 alle 17:30 i volontari di MessinAttiva si ritroveranno a Ganzirri, in via Marina (Torre Saracena), per il primo intervento di pulizia della spiaggia del nuovo anno. Un appuntamento ormai consolidato per i volontari, che invitano tutti i cittadini, grandi e piccoli, a partecipare.

I ragazzi di MessinAttiva vogliono continuare nel 2025 a prendersi cura del nostro territorio. La spiaggia di Ganzirri è un gioiello del nostro litorale e merita di essere tutelata.

Per partecipare alla pulizia è sufficiente munirsi di un paio di guanti. I sacchi saranno messi a disposizione da Messina Servizi, che si occuperà anche di ritirare i rifiuti raccolti.