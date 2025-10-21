Meteo: aria subtropicale spingerà i termometri fino a +25°C, poi irromperà il Maestrale

Nelle prossime ore aria calda, d’origine subtropicale marittima, farà aumentare le temperature

Con la nuova intensificazione delle tiepide correnti atlantiche, che hanno eroso il blocco anticiclonico sull’Europa centro-orientale, lo stesso che nei giorni scorsi ha favorito precipitazioni sull’area ionica, stiamo assistendo a un nuovo cambio di circolazione, su larga scala, che vedrà un maggior apporto di calore dalle latitudini tropicali, verso la fascia temperata. Nelle prossime ore aria calda, d’origine subtropicale marittima, farà aumentare le temperature, spingendole fino a valori prossimi ai +24°C +25°C nelle ore centrali del giorno. Addirittura, fra domani e giovedì, con una componente più di Libeccio in quota, non si escludono picchi fino a oltre +26°C +27°C in provincia. Al contempo il flusso atlantico sta spingendo diverse perturbazioni verso l’Italia, in direzione del Centro-Nord e dei settori tirrenici. Il Messinese sarà interessato solo dalla coda di questi sistemi frontali atlantici, che potranno causare improvvisi rovesci sulle aree tirreniche, specie sulle Eolie.

Mercoledì 22 ottobre 2025

La giornata si aprirà con un cielo parzialmente nuvoloso, accompagnato da un clima molto mite, se non caldo, per ottobre. Nel pomeriggio, con l’arrivo di una moderata e irregolare ventilazione da W-NW, assisteremo ad un aumento della nuvolosità. Verso sera dei rovesci, o dei temporali, investiranno l’area delle Eolie, spostandosi verso le coste calabresi. In tarda serata non si esclude un interessamento delle coste più orientali del Messinese tirrenico e del territorio comunale. Temperature massime fino a +25°C, minime sui +17°C +18°C. Venti inizialmente deboli meridionali, tendenti nel pomeriggio a ruotare da W-NW e intensificarsi, con raffiche fino a oltre 30-40 km/h. Mari da poco mossi, a mosso, localmente molto mosso in serata il Tirreno.

Giovedì 23 ottobre 2025

Giornata variabile, caratterizzata da ampi spazi di sole alternati al passaggio di annuvolamenti, a tratti marcati sull’area tirrenica. Sulle Eolie non si esclude qualche pioggia o rovescio di passaggio. Temperature massime fino a +24°C, minime sui +16°C +17°C. Venti da deboli a moderati di Maestrale, con qualche locale rinforzo. Mari da poco mossi, a mosso il Tirreno.

Venerdì 24 ottobre 2025

La giornata si aprirà all’insegna del sole e del cielo poco nuvoloso, con maggiori spazi di sereno sull’area ionica. Sull’area tirrenica e nella zona nord dello Stretto al mattino sarà presente qualche nuvola bassa, come stratocumuli, che potrebbe causare qualche locale pioviggine, ma anche qui la tendenza è verso un deciso miglioramento. Le temperature massime subiranno una diminuzione, con massime non oltre i +22°C +23°C. Sarà una giornata un po’ ventosa, per sostenuti venti di Ponente e Maestrale, con raffiche fino a 40-50 km/h. Mari poco mossi, molto mosso il Tirreno.