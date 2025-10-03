Meteo: domenica sera irromperà il secondo impulso freddo, rischio temporali e primi fiocchi sui Nebrodi

Da giovedì 9 le temperature saliranno, col ritorno del sole

Come avevamo annunciato nei giorni scorsi, in questo articolo, una intensa e insolita avvezione fredda ha raggiunto Calabria e Sicilia, facendo piombare le nostre località in condizioni più d’inizio inverno che tardo autunno. Vedere temperature di +6°C +7°C sulle zone alte dei Peloritani nel mese di ottobre, o valori vicino ai 0°C sull’area sommitale dell’Etna e nella zona di Monte Soro, specialmente un 3 di ottobre, è davvero raro, anche se non storico o eccezionale. Eppure, in un periodo di riscaldamento atmosferico, questi importanti eventi di freddo fuori stagione stanno diventando sempre più rari.

A Messina, sia nel 1974 che il 22 ottobre del 2007, si registrarono +8,8°C, attuale record di freddo mensile (per ottobre) della città. Durante quegli episodi si registrarono persino delle fioccate di neve, fra le più precoci dell’ultimo secolo, sia sui Nebrodi che nelle vette dei Monti Peloritani. In attesa di un significativo rialzo delle temperature, atteso da metà della prossima settimana, fino al prossimo lunedì il clima si manterrà piuttosto frizzante, con una certa variabilità che contraddistinguerà l’intero weekend. Nella serata di domenica 5 ottobre, un nuovo impulso freddo da Nord, provocherà un peggioramento, con piogge e rovesci in arrivo dal basso Tirreno.

Sabato 4 ottobre 2025

Al mattino ancora una nuvolosità irregolare, per stratocumuli, interesserà la costa tirrenica e l’area dello Stretto, con schiarite che diverranno sempre più ampie dalla seconda parte di giornata, fra tarda mattinata e pomeriggio. Cielo poco nuvoloso e limpido in serata, eccetto qualche veloce nube di passaggio. La ventilazione da Nord-Nord/ovest spirerà sostenuta in mattinata, con raffiche fino a 30-40 km/h, poi dovrebbe attenuarsi fra il pomeriggio e la serata. Le temperature massime raggiungeranno i +20°C +21°C, mentre la sera le minime scenderanno sui +16°C. Mari poco mossi, ancora mosso il Tirreno con onde di scaduta da Nord-ovest.

Domenica 5 ottobre 2025

Al mattino la giornata si aprirà con schiarite e spazi di sole, anche ampi, destinata a lasciare spazio a un aumento della nuvolosità, fra tarda mattinata e primo pomeriggio. Fra il pomeriggio e la serata successiva le nuvole provenienti da nord-ovest si faranno più diffuse e compatte, fino a dare luogo alle prime piogge e ai primi acquazzoni sparsi entro sera, specie lungo la costa del Messinese tirrenico, ed in seguito pure sul capoluogo. Non si esclude, in tarda serata, lo sviluppo di temporali, di carattere grandinigeno (la tipica grandine piccola), che potranno interessare l’area fra Capo d’Orlando e lo Stretto, con linee di rovesci anche intensi, ma che evolveranno velocemente verso la costa calabrese e lo Ionio, senza indugiare più di tanto negli stessi luoghi. Le temperature massime raggiungeranno i +21°C +22°C, mentre la sera le minime scenderanno sui +16°C +17°C. Venti moderati, fra Maestrale e Tramontana, con il Tirreno da mosso a molto mosso. Poco mossi sia lo Stretto che lo Ionio sotto costa.

Tendenza per la prossima settimana

Le giornate di lunedì 6 e martedì 7 ottobre vedranno ancora dell’instabilità, con precipitazioni sparse alternate a pause di sole. Il clima si presenterà ancora freddo per il periodo, con temperature sotto la media stagionale. Da giovedì 9 le temperature saliranno, mentre il tempo si stabilizzerà, con ritorno di condizioni soleggiate e via via sempre più miti, per non dire un po’ calde. Entro il weekend successivo non si esclude il ritorno a temperature massime sopra i +25°C +26°C.