Meteo Messina: ancora variabilità nel weekend, a fine mese tornerà il caldo

Uno scenario in continua mutazione. Ecco come

METEO MESSINA – L’instabilità che ha condizionato il tempo negli ultimi giorni proseguirà anche nel weekend, garantendo ancora condizioni di estrema variabilità, fra ampi spazi soleggiati e improvvisi annuvolamenti, in grado di arrecare brevi scrosci di pioggia e acquazzoni. Queste condizioni meteorologiche proseguiranno fino all’inizio della prossima settimana, in attesa di un cambiamento atteso per la fine del mese, con il ritorno dell’opprimente anticiclone africano che si accompagnerà al ritorno del caldo e dell’afa sul nostro territorio, con valori termici che potrebbero raggiungere valori di +30°C. Nel frattempo le grandi perturbazioni, quelle capaci di apportare piogge diffuse su ampie aree, continuano a scorrere a latitudini più elevate.

Sabato 21 settembre 2024

Al mattino cielo tendente dal poco nuvoloso al parzialmente nuvoloso, con ampi spazi soleggiati alternati al passaggio di nuvole stratificate. Nel pomeriggio i soliti annuvolamenti cumuliformi si vedranno sull’area peloritana. Le temperature massime saliranno di poco, raggiungendo valori di +26°C +27°C, mentre le minime notturne si manterranno sui +19°C +20°C. Venti deboli settentrionali, tendenti a ruotare da Sud nel pomeriggio e mari poco mossi.

Domenica 22 settembre 2024

Giornata che inizierà all’insegna di un cielo poco nuvoloso o pesantemente velato, con successiva tendenza ad ulteriore aumento della nuvolosità durante il pomeriggio e la serata. Nel corso del pomeriggio non si possono escludere dei piovaschi o brevi acquazzoni che dall’Etna e dai Peloritani si spingeranno verso la costa ionica. Questi fenomeni si sposteranno verso lo Ionio in serata. Le massime in giornata toccheranno i +27°C. Venti deboli meridionali e mari quasi calmi.