Meteo Messina: aumento termico in vista del peggioramento di lunedì, attesi forti temporali

Le previsioni del fine settimana e la tendenza per la prossima

Malgrado l’assenza di vere perturbazioni e fronti organizzati questa prima decade di settembre, come avevamo anticipato da tempo, è stata caratterizzata dall’instabilità e dallo scoppio di temporali improvvisi, molto localizzati ma particolarmente energetici. In grado di causare criticità di non poco conto nelle aree interessate.

Tale instabilità atmosferica è stata prodotta da piccoli sbuffi di aria più fresca in quota (appena -10°C a 5200 metri), sopra la caldissima superficie dei nostri mari (+29°C). Sulle aree più interne, durante le ore pomeridiane, grazie anche al notevole quantitativo di vapore acqueo trascinato dalle brezze (dal mare caldo), invece si formano imponenti temporali, alcuni dei quali, come quello avvenuto mercoledì scorso a Taormina, hanno assunto carattere di una “supercella” (temporale dotato di rotazione con un minimo di bassa pressione al suo interno), causando diversi danni a seguito delle forti raffiche di vento e della grandine.

Anche se nella giornata odierna assisteremo ad una attenuazione dell’instabilità ed a un aumento delle temperature, quindi anche dell’afa, nella giornata di sabato 7 settembre un nuovo veloce passaggio instabile che potrebbe causare veloci rovesci e temporali, da ovest verso est, in grado di interessare il territorio messinese a macchia di leopardo, con fenomeni anche moderati o localmente intensi. Andrà meglio domenica, anche se la giornata sarà caratterizzata da schiarite e spazi soleggiati alternati ad annuvolamenti, pronti a divenire sempre più compatti dal pomeriggio/sera domenicale. Preludio per un peggioramento atteso nella giornata di lunedì. Insomma, primi segnali di un cambio di stagione, anche se ciò non significherà la fine della stagione estiva.

Sabato 7 settembre 2024

Al mattino prevalenza di un cielo da poco nuvoloso a nuvoloso su tutti i nostri settori, con tendenza ad aumento della nuvolosità, da ovest, ad iniziare dalle ore pomeridiane. Nel pomeriggio i primi cumulonembi si vedranno fra l’Etna e i Peloritani, scaricando i primi rovesci pronti a sconfinare sulla costa ionica. Fra il pomeriggio e la serata delle celle temporalesche si formeranno fra le Eolie e la costa tirrenica, spostandosi verso i Peloritani settentrionali e lo Stretto entro la serata. Si tratterà di fenomeni veloci e anche molto localizzati, con accumuli disomogenei sull’intero territorio. Ci saranno zone che resteranno all’asciutto, altre che vedranno l’acquazzone, accompagnato da fulmini e tuoni. In tarda serata migliorerà ovunque, con il ritorno a un cielo poco nuvoloso, parzialmente nuvoloso sullo Stretto. Temperature massime in aumento, con punte fino a +33°C. Venti deboli da sud e sud-est nello Stretto e costa ionica, da nord-est sul litorale tirrenico. Mari poco mossi.

Domenica 8 settembre

Al mattino giornata soleggiata, con poche nubi e velature di passaggio. Nel pomeriggio assisteremo all’arrivo di nuvole stratificate da ovest, sempre più compatte, che annunceranno un più ampio peggioramento atteso nel corso della giornata di lunedì. Sullo Stretto si attiverà una moderata ventilazione da ostro, che renderà l’atmosfera molto umida. Mari poco mossi. Clima ancora afoso, con temperature massime sui +32°C.

Tendenza per la prossima settimana

Nella giornata di lunedì è atteso il passaggio del primo fronte di stagione, che raggiungerà la Sicilia e il Messinese nel corso della mattinata, apportando piogge, rovesci e anche temporali affogati nell’ammasso di nubi che faranno seguito a questa perturbazione. Ancora c’è qualche dubbio sulla portata degli accumuli pluviometrici, ma localmente è certo che si potranno superare i 50/60 mm, specialmente nelle aree interessate dai temporali più maturi. Ci sarà il rischio di allagamenti e criticità idrauliche nelle zone in traiettoria di eventuali linee temporalesche. A seguito del fronte irromperanno più freschi venti di ponente e maestrale che faranno abbassare le temperature, rendendo il clima decisamente più respirabile. Fra martedì 10 e mercoledì 11 settembre le massime in città non supereranno i +26°C.