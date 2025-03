Meteo Messina: dai quasi +24°C di sabato al calo termico di domenica

Le previsioni del fine settimana

Come annunciato nell’articolo di ieri, in queste ore lo scirocco si sta intensificando sensibilmente, a seguito di una intensa perturbazione atlantica che interesserà l’Italia centro-settentrionale, portando piogge copiose e temporali. La Sicilia stavolta sarà solo sfiorata, ma nonostante questo durante il fine settimana persisterà ancora un po’ di variabilità positiva, in un clima che rimarrà comunque piuttosto mite per il mese di marzo. Soprattutto durante la mattinata di sabato, quando si potranno superare con una certa facilità i +22°C +23°C in città, con punte fino a oltre +24°C in provincia.

Sabato 15 marzo

Al mattino prevalenza di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso, con ampi spazi soleggiati, alternati al passaggio di velature e altostrati. Durante il pomeriggio le velature si faranno un po’ più pesanti, rendendo l’atmosfera fosca, anche a causa della presenza di pulviscolo desertico. Farà piuttosto caldo in mattinata, con temperature che raggiungeranno i +22°C +23°C in città, fino a oltre +24°C sulla provincia, specie lungo il settore tirrenico. Venti moderati da Sud, in sensibile attenuazione dal pomeriggio, quando la ventilazione ruoterà da Nord-Ovest, e da Nord nello Stretto, spirando debole o al più moderata in città. Mari mossi.

Domenica 16 marzo

Al mattino ci attende una domenica mite e soleggiata con ampi tratti di sole. Nel pomeriggio qualche nube transiterà fra la costa tirrenica e l’area nord dello Stretto di Messina, dove si assisterà a parziali annuvolamenti irregolari. La giornata sarà caratterizzata dall’irrompere di freschi venti da W-NW che spireranno moderati, rafficati sullo Stretto, contribuendo a ripulire l’aria dal pulviscolo desertico, aumentando la visibilità. Le temperature subiranno un calo, con le massime che non andranno oltre la soglia dei +17°C +18°C, mentre le minime scenderanno sui +12°C. Mari poco mossi, mosso solo il Tirreno.

Tendenza inizio prossima settimana

L’inizio della nuova settimana vedrà ancora condizioni atmosferiche tutto sommato stabili, con qualche annuvolamento di passaggio fra la costa tirrenica e lo Stretto di Messina, in un contesto climatico molto mite per marzo. Per vedere qualche perturbazione degna di nota, capace di causare una nuova fase di piogge, bisognerà attendere il weekend successivo, in attesa di eventuali conferme.