Meteo Messina: dall’estate all’autunno in sole 24 ore, l’altalena termica del prossimo weekend

Dopo la lunga fase instabile degli ultimi giorni si è aperto un periodo di relativa stabilità, grazie alla rimonta di un promontorio anticiclonico subtropicale, che contribuirà anche a far rialzare le temperature, portandole su valori praticamente estivi durante il giorno. Fra oggi e domani in città la colonnina di mercurio supererà la soglia dei +30°C, con punte di ben +32°C +33°C in provincia. Ma questo aumento termico sarà relativamente breve, visto che durante la giornata domenicale dalla Francia irromperanno più freschi venti oceanici, che causeranno un brusco calo delle temperature.

Nel giro di 24 ore passeremo dai valori pienamente estivi di sabato 28 a temperature più fresche e autunnali di domenica 29 settembre. Insomma, una bella altalena termica che evidenzia l’estrema dinamicità, almeno sotto il profilo termico, di questo inizio di stagione autunnale. L’aria fresca che farà seguito al fronte, inoltre, produrrà anche un po’ d’instabilità, soprattutto lungo i settori tirrenici, dove avremo il rischio di qualche breve pioggia o piovasco sparso.

Sabato 28 settembre 2024

Al mattino cielo poco nuvoloso e clima estivo, con temperature massime che in pieno giorno supereranno la soglia dei +30°C, accompagnate da tassi dell’umidità relativa molto alti. Durante il pomeriggio si assisterà al passaggio di banchi di nubi medio-alte, a tratti anche compatti. In serata l’arrivo di sostenuti e rafficati venti di maestrale produrrà un drastico calo delle temperature. I mari si presenteranno poco mossi, da mosso a molto mosso il Tirreno, con risacche lungo tutto il litorale tirrenico.

Domenica 29 settembre 2024

Ci attende una giornata all’insegna della variabilità positiva, con nubi alternate a schiarite. Nel corso della giornata avremo un rischio, del 40/50 %, di brevi piogge o piovaschi che potranno bagnare le località della costa tirrenica, fino all’area dello Stretto di Messina. Si tratterà di fenomeni localizzati, molto brevi, tali da non compromettere la giornata. Ampie zone di sereno persisteranno altrove, soprattutto sul lato ionico. Le temperature si abbasseranno ulteriormente, tanto che di giorno le massime non supereranno i +24°C, mentre la sera non andremo sopra i +18°C. Mari da poco mossi a mossi.

Tendenza per la prossima settimana

L’inizio di settimana vedrà condizioni di tempo maggiormente stabile e fresco, ma da martedì 1 ottobre 2024 le temperature massime sono previste in aumento. Almeno fino a giovedì il tempo si dovrebbe mantenere più stabile e soleggiato, in attesa di un peggioramento che ci potrebbe interessare entro il prossimo fine settimana. Ma di questo torneremo a palarne nei prossimi giorni.