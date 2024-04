Meteo Messina: dall’estate all’inverno in poche ore, atteso un tracollo di oltre -10°C e temporali

Il tutto accompagnato da rovesci e intensi venti di maestrale in arrivo mercoledì

Quello appena trascorso è stato un fine settimana dalle caratteristiche quasi estive più che primaverili. In diverse località del messinese si sono registrate punte di oltre +25°C +26°C, con ben +25,0°C di massima raggiunta ieri pomeriggio in città. Ma nelle prossime ore questo anticipo d’estate rischia di rimanere solo un ricordo. Un radicale cambio di circolazione vedrà, infatti, il diretto ingresso, sul Mediterraneo, di aria più fredda, di origine polare marittima, proveniente niente meno che dalla lontanissima Groenlandia.

Come evidenziato un po’ da tutti i principali centri di calcolo internazionali, il tracollo termico sarà notevole, in alcuni casi davvero estremo. Basti pensare che in diverse località, specie al Nord, passeremo dai quasi +28°C +30°C di questo fine settimana, ai +12°C +14°C dei prossimi giorni. Stiamo parlando di un calo termico dell’ordine dei -15°C, che avrà effetti notevoli su chi si era abituato a un clima, praticamente più estivo che primaverile.

Già da martedì 16 aprile 2024 l’irrompere dell’aria più fredda sulle regioni settentrionali provocherà un primo brusco calo termico. Da noi l’afflusso freddo inizierà a sentirsi maggiormente nella giornata di mercoledì, con l’arrivo di sostenuti venti di ponente e maestrale che faranno calare di botto le temperature. Va anche detto che prima dell’arrivo della massa d’aria fredda, polare marittima, sulla Sicilia transiterà una linea d’instabilità, pronta ad arrecare piogge, rovesci e fenomeni temporaleschi nell’arco della giornata di domani.

Martedì 16 aprile 2024

Giornata inizialmente nuvolosa e ancora calda, con temperature sopra le medie del periodo. Tra la tarda mattinata e il pomeriggio si vedrà un incremento della copertura nuvolosa, con l’arrivo dei primi piovaschi e delle piogge, anche sotto forma di rovescio o temporale localmente, durante il pomeriggio. Non è esclusa la possibilità di brevi episodi grandinigeni a ridosso dei monti. Verso la tarda serata il tempo andrà lentamente a migliorare, con un calo delle temperature. Venti deboli meridionali, a molto deboli variabili nel pomeriggio e sera. Mari quasi calmi.

Mercoledì 17 aprile 2024

Fin dal mattino tutta l’area del messinese sarà sferzata da sostenuti, a tratti intensi, venti di maestrale che provocheranno un brusco e vistoso calo della colonnina di mercurio. All’alba sulla città dello Stretto il termometro potrebbe scendere sui +12°C. Uno sbalzo notevole dopo i +25°C delle ultime ore. Di giorno le massime, grazie alla maggiore radiazione solare, toccheranno i +17°C +18°C. La sera e durante le ore notturne si avranno valori compresi fra i +12°C e i +13°C. Quindi occorrerà tornare ad indossare giacche a vento e giubbotti più imbottiti, dato che la temperatura percepita sarà decisamente più bassa di quella reale.

Giovedì 18 aprile 2024

Giornata variabile con alternanza fra annuvolamenti e ampi spazi di sereno sul messinese. Il clima si manterrà decisamente più fresco, con massime non oltre la soglia dei +18°C e minime sui +13°C. Nella giornata di venerdì un nuovo impulso fresco da nord-ovest potrebbe arrecare dell’instabilità, favorendo l’arrivo di piogge e rovesci, concentrati sulla costa tirrenica e sull’area dello Stretto di Messina.