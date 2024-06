Meteo Messina: domenica brusco calo termico e poi variabilità

Dopo il picco di caldo di queste ore arriva un deciso calo termico con cieli di nuovo azzurri, poi pure qualche possibile temporale.

Con il Solstizio d’estate si apre ufficialmente l’estate astronomica, che quest’anno è iniziata con la prima incursione dell’anticiclone africano sul Mediterraneo. Negli ultimi due giorni, oltre all’aria calda in afflusso dal Sahara, che ha spinto i termometri sopra la soglia dei +34°C, il cielo è stato offuscato dall’ennesima intrusione di polveri desertiche che, come avevamo previsto in questo articolo, ha colorato di giallo il cielo, regalandoci atmosfere sahariane. Il caldo continuerà a tenerci compagnia fino alla mattinata di domani, allorquando aria più temperata, proveniente dal vicino Atlantico, inizierà a infiltrarsi sul Mediterraneo, raggiungendo la Sicilia nel corso della serata fra sabato 22 e le prime ore di domenica 23 giugno. L’afflusso delle più temperate correnti oceaniche provocherà un calo delle temperature dell’ordine dei -5°C -6°C, riportandole su valori più consoni per il periodo.

Sabato 22 giugno 2024

Giornata ancora all’insegna di un cielo velato o caliginoso per la presenza di pulviscolo desertico in sospensione, pronto ad essere spazzato via in serata, dall’intrusione delle più fresche correnti nord-occidentali in quota. Le temperature massime caleranno, seppur di poco, attestandosi attorno i +28°C +29°C, con tassi dell’umidità relativa medio/alti. Le minime si attesteranno sui +21°C +22°C a livello del mare. I venti, al mattino moderati da NW e N-NW, tenderanno a ruotare da NW nel pomeriggio, spirando moderati, con rinforzi fino a 40/50 km/h nell’imbocco sud dello Stretto. Mari tutti mossi, poco mosso solo lo Stretto.

Domenica 23 giugno

Il cielo tornerà a pulirsi divenendo finalmente limpido e azzurro. Sulle coste tirreniche e sui rilievi, fra Nebrodi e Peloritani, si addenserà un po’ di nuvolosità bassa, mentre le temperature massime subiranno un ulteriore calo, riportandosi a cavallo dei +26°C in città. Spireranno ancora venti moderati, fra NW e Nord, con rinforzi lungo lo Stretto di Messina. La diminuzione dell’umidità relativa renderà il clima ancora più piacevole, soprattutto verso sera. Qualche nube sparsa transiterà sullo Stretto.

Tendenza per la prossima settimana, lunedì temporale in vista

La Sicilia, ad inizio settimana, sarà interessata solo marginalmente da una goccia fredda che apporterà forti temporali e grandinate sull’Italia centro-settentrionale. Fra il pomeriggio di lunedì 24 e martedì 25 dei temporali di calore improvvisi si potranno formare sulle aree più interne della Sicilia, rischiando di sconfinare verso la costa ionica e sullo Stretto. Questa fase di variabilità durerà fino a mercoledì 26, quando è atteso un nuovo rinforzo dell’alta pressione subtropicale, con un ritorno a condizioni di tempo stabile e soleggiato.