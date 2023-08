Meteo Messina: Ferragosto soleggiato, ma con temperature in linea con le medie - Tempostretto

Le massime faranno fatica a superare la soglia dei +30°C

La tradizione del Ferragosto ha radici antiche, risalenti all’antica Roma, una festa che veniva dedicata alle celebrazioni in onore dell’Imperatore Augusto. Nel corso dei secoli, Ferragosto ha mantenuto il suo significato di pausa estiva, segnando il culmine delle vacanze estive e rappresentando un periodo di relax, svago e convivialità. È spesso associato alle ferie, ai viaggi, alla fuga detta anche grande esodo dalle città, nonché ai pic-nic nella natura, alle grigliate e alle tradizioni gastronomiche tipiche.

Qui in riva allo Stretto di Messina il 15 agosto è dedicato alla secolare processione della Vara (una delle più antiche al mondo), che richiama decine di migliaia di persone nel cuore della città. In occasione del Ferragosto, malgrado un lieve calo della pressione in quota, l’anticiclone subtropicale continuerà a garantire una certa stabilità, con cieli poco nuvolosi e qualche cumulo in sviluppo sui rilievi, durante le ore centrali del giorno.

Martedì 15 agosto 2023

Sarà un Ferragosto all’insegna del bel tempo e dei cieli poco nuvolosi, o parzialmente nuvolosi. Prevarrà il sole un po’ ovunque, a parte qualche locale cumulo in sviluppo sui rilievi durante le ore pomeridiane sui rilievi più interni della provincia. Le temperature massime raggiungeranno i +29°C +30°C, minime sui +23°C +22°C. Venti deboli a regime di brezza con qualche piccolo rinforzo da Nord nello Stretto. Mari quasi calmi, poco mosso lo Stretto e lo Ionio.

Mercoledì 16 agosto 2023

Giornata estiva con cieli poco nuvolosi e tempo prevalentemente soleggiato su tutto il nostro territorio. Qualche nube innocua si potrà ammassare a ridosso dei monti nel pomeriggio e in serata. Clima un po’ caldo, ma con temperature tutto sommato in linea con le medie del periodo. Le massime non supereranno i +30°C, minime sui +22°C +23°C. Venti deboli di brezza, con il grecale prevalente sull’imboccatura sud dello Stretto. Mari da quasi calmi a poco mossi, localmente mosso lo Ionio per onde da nord-est in uscita dallo Stretto.

Giovedì 17 agosto 2023

Giornata calda e soleggiata con cieli sereni o poco nuvolosi, eccetto qualche nube sui monti che circondano lo Stretto di Messina. Le temperature massime raggiungeranno i +30°C, punte localmente superiori in provincia. I venti soffieranno deboli a regime di brezza, mari quasi calmi o poco mossi. Verso la parte finale della settimana si prevede un inasprimento dell’instabilità pomeridiana sulle aree dell’entroterra, con il rischio di qualche isolato temporale di calore pure fra Nebrodi e Peloritani.