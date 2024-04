Meteo Messina: grande variabilità in vista per il ponte del 25 aprile, rischio pioggia?

Il Mediterraneo centrale nel bel mezzo fra due differenti masse d'aria, ecco cosa accadrà.

Una vasta circolazione depressionaria a carattere freddo, legata al vortice polare, in questi giorni sta interessando gran parte d’Europa, pilotando masse d’aria piuttosto fredde per il periodo, soprattutto in quota. Poco più ad est, invece, sale dell’aria molto calda, che determina temperature largamente sopra la media, tra Grecia e la Turchia. Lungo la linea di confine fra le differenti masse d’aria si formerà una ciclogenesi che la sera del 24 salirà verso la Sicilia, determinando un peggioramento delle condizioni meteorologiche, specialmente sul messinese. Per buona parte della settimana il tempo si impronterà su un certo tipo di variabilità positiva, alternata a momenti soleggiati e improvvisi annuvolamenti, accompagnati pure da piovaschi e locali rovesci. Insomma, la primavera mostrerà il suo tipico volto di grande volubilità, caratteristico di una stagione di transizione.

Mercoledì 24 aprile 2024

Al mattino prevarranno spazi soleggiati alternati ad un aumento della copertura nuvolosa, specialmente fra la tarda mattinata e il primo pomeriggio. Nel pomeriggio si assisterà ad un ulteriore incremento della nuvolosità, con delle associate piogge che risaliranno da sud-ovest, fino allo Stretto, entro sera. Dalla sera si vedrà un lento miglioramento, con qualche fenomeno limitato all’area tirrenica, con l’irrompere di sostenute raffiche di ponente sul basso Tirreno.

Giovedì 25 aprile 2024

Ci attende una classica giornata all’insegna della variabilità, fra nuvole e spazi di sole, con il rischio di vedere pure qualche veloce scroscio di pioggia al primo mattino, specialmente nell’area che va da Capo Rasocolmo, fino alla parte nord dello Stretto. Sul resto del territorio avremo un continuo passaggio di nubi alternate a spazi soleggiati, a tratti anche molto ampi. Di giorno avremo temperature massime che in città potranno superare la soglia dei +17°C +18°C. Ma nelle ore notturne si scenderà anche sotto i +12°C +11°C. Venti moderati da Ovest sul Tirreno, deboli settentrionali altrove. Mari poco mossi, mosso il Tirreno.

Venerdì 26 aprile 2024

Sarà una giornata prevalentemente soleggiata al mattino, anche se è possibile il passaggio di velature e nubi alte, in aumento dal pomeriggio. Dalla sera nubi alte pronte a velare nuovamente la volta celeste, in vista di un nuovo peggioramento che si dovrebbe fare strada nella giornata di sabato.