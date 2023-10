Meteo Messina, l'estate ottobrina continua ma qualcosa cambierà - Tempostretto

Ecco cosa potrebbe succedere subito dopo il weekend

MESSINA – Prosegue questa lunga anomalia climatica che ha caratterizzato l’intera prima decade del mese di ottobre. Del resto, come avevamo spiegato in questo articolo, questa fase anticiclonica è destinata a durare a lungo, condizionando anche questa settimana. Tutta colpa di un prorompente promontorio anticiclonico di blocco, che dall’entroterra desertico del Marocco si protende fino all’Europa centro-occidentale, coinvolgendo l’intero territorio italiano.

Questa struttura anticiclonica, estesa per oltre 3000 km, continua ad essere alimentata da un flusso di aria incredibilmente calda per il periodo, soprattutto in quota, dove da settimane ormai si registrano valori “eccezionali” per la stagione. Nel frattempo dalle analisi dei modelli matematici, soprattutto quelli di “meteored“, iniziano ad emergere importanti novità per il medio-lungo periodo, con il progressivo indebolimento dell’anticiclone e l’arrivo di qualche precipitazione, non prima di martedì 17 ottobre. Ma di questo torneremo a parlare nei prossimi aggiornamenti. Nel frattempo andiamo a vedere cosa ci aspetta nei prossimi giorni.

Il modello di meteored per i prossimi giorni.

Mercoledì 11 ottobre 2023

Al mattino cieli poco nuvolosi ovunque, con tempo stabile, caldo e soleggiato dappertutto. Le temperature massime di giorni rimarranno molto elevate, con valori di oltre +27°C +28°C nel capoluogo, anche se di sera i cieli sereni e l’indebolimento della ventilazione favoriranno un certo irraggiamento (il calore accumulato dal suolo viene irradiato verso l’alto), che manterrà le minime su valori di +18°C +19°C. Venti deboli di brezza e mari quasi calmi.

Giovedì 12 ottobre 2023

Sarà un’altra giornata copia/incolla, con cieli poco nuvolosi e qualche innocua nube sui rilievi più interni. Farà ancora caldo di giorno, praticamente come una normale giornata di fine agosto, con valori massimi sui +27°C +28°C, e minime notturne che scenderanno sui +19°C (ma solo perché le ore di buio si allungheranno su quelle di luce). Venti di brezza sulle coste, con momentanee fasi di calma. Mari calmi o quasi calmi.

In rosso evidenziata aria molto secca sui cieli dell’Italia meridionale nel weekend.

Venerdì 13 ottobre 2023

Giornata con cieli poco nuvolosi o leggermente velati per passaggio di nubi cirriformi in alta quota. Qualche nube innocua sui Peloritani. Clima ancora caldo e umido, ma con una lieve flessione dei valori massimi, che non dovrebbero oltrepassare la soglia dei +26°C. La ventilazione, complice il campo barico livellato, si manterrà debole a regime di brezza sulle coste, con locali rinforzi da Nord nel pomeriggio solo sullo Stretto di Messina. Mari quasi calmi, poco mosso solo lo Stretto.

Weekend prevalentemente soleggiato

Anche il prossimo fine settimane ricalcherà condizioni meteorologiche tipiche della tarda estate, con cieli sereni o poco nuvolosi, soprattutto sabato, e temperature costantemente sopra le medie di ottobre, tanto che le massime in pieno giorno andranno oltre i +26°C +27°C, localmente anche +28°C. Domenica, invece, non è escluso il passaggio di qualche addensamento, per infiltrazioni di aria umida in quota.