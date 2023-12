Meteo Messina: pioggia in arrivo, notevole incertezza sulla depressione per l'Immacolata - Tempostretto

Ecco l'evoluzione meteo per il ponte dell'Immacolata

Mentre sul Nord Europa si sedimenta, nei bassi strati, il primo freddo di stagione (valori fino a -30°C in Lapponia), sul Mediterraneo rimane spalancata la porta atlantica, con una serie di perturbazioni oceaniche parcheggiate in pieno oceano, pronte a entrare sul territorio nazionale, apportando piogge, rovesci, temporali, e le prime fioccate di neve fino a quote prossime al piano al Nord. La prima di queste perturbazioni sta già raggiungendo le regioni settentrionali e domani scivolerà al Sud, portando pure delle piogge sul Messinese.

Martedì 5 dicembre 2023

Al mattino saremo interessati da un fronte caldo, con nuvole stratificate e tiepidi venti di ostro e libeccio al suolo che annunceranno l’arrivo di un fronte freddo, nel corso del pomeriggio/sera. Durante il pomeriggio il passaggio di questo fronte freddo porterà qualche pioggia e pure qualche locale rovescio, fra la riviera tirrenica e l’area dello Stretto di Messina. Al passaggio del fronte i venti ruoteranno da Ovest, con raffiche che in serata potrebbero superare i 50 km/h, soprattutto lungo i litorali tirrenici. Le massime non dovrebbero superare i +16°C, minime notturne sui +13°C +14°C. Mari da poco mossi a mossi.

Mercoledì 6 dicembre 2023

Al mattino resisterà ancora un po’ di variabilità, con qualche residuo annuvolamento di passaggio sullo Stretto e zona tirrenica, dove ci sarà il rischio di qualche residuo piovasco. Nel corso della giornata si apriranno ampi spazi di sole, alternati a nuvole stratificate di passaggio, in quota. Le massime toccheranno valori di +16°C +17°C, minime sui +13°C +14°C. Venti deboli di ponente, tendenti a ruotare da libeccio sul Tirreno a largo, mentre sullo Stretto soffierà una debole ventilazione settentrionale. Mari poco mossi, mosso il Tirreno per onde in scaduta.

Giovedì 7 dicembre 2023

La vigilia dell’Immacolata vedrà un tempo d’attesa, con cieli pronti a spaziare dal poco nuvoloso al nuvoloso, ma senza fenomeni di sorta. Nel pomeriggio, ma soprattutto dalla serata assisteremo ad un aumento della copertura nuvolosa. La ventilazione continuerà a spirare fra il debole e il moderato da NW, rendendo il Tirreno appena mosso, poco mossi o quasi calmi gli altri bacini. Temperature massime sui +17°C, minime sui +13°C +14°C.

Venerdì 8 dicembre 2023

Ci sono ancora notevoli incertezze previsionali sul tempo atteso per il giorno dell’Immacolata, in vista di una intensa perturbazione atlantica, che potrebbe evolvere in una nuova depressione fra Sardegna e Sicilia. Ancora i modelli non riescono ad inquadrare per bene la traiettoria del vortice. In caso di un passaggio diretto sulla Sicilia si aprirebbe una fase di maltempo generalizzata per la Sicilia. In caso di passaggio sul Canale di Sicilia il maltempo sarà parecchio ridimensionato, soprattutto alle coste meridionali e all’area ionica della nostra isola.