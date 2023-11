Meteo Messina: settimana all'insegna della variabilità con temperature in aumento - Tempostretto

Martedì attesi fino a +20°C in città

Dopo il primo assaggio d’inverno del weekend, come ben previsto in questo articolo, la settimana si aprirà all’insegna delle più miti, ma umide, correnti atlantiche, che apporteranno generali condizioni di spiccata variabilità atmosferica. L’inizio della settimana sarà contraddistinto da continui passaggi nuvolosi, alternati a delle pause asciutte. Il transito di un sistema frontale sul Tirreno determinerà un peggioramento del tempo nel corso delle prossime ore. L’arrivo dell’aria atlantica si sta già riscontrando dal tipo di nuvolosità e dall’aumento delle temperature, che segna la fine della breve ondata di freddo del weekend.

Lunedì 27 novembre 2023

Mattinata all’insegna di cieli nuvolosi, con schiarite, più ampie sull’area ionica, che si alterneranno al transito di stratocumuli e nembostrati, particolarmente compatti sul Tirreno, dove si verificheranno delle locali piogge. Qualche fenomeno potrebbe lambire la parte più settentrionale della provincia. L’arrivo del libeccio, che sullo Stretto si alternerà a fasi di calma, favorirà un aumento delle temperature, con punte di oltre +18°C. Minime sui +14°C. Mari poco mossi.

Martedì 28 novembre 2023

Al mattino avremo cieli irregolarmente nuvolosi, con tendenza a ulteriore aumento della copertura nuvolosa in tarda mattinata, per l’irrompere dal basso Tirreno di un veloce fronte freddo che produrrà pure delle piogge e qualche veloce rovescio lungo l’area dello Stretto di Messina e la costa tirrenica. A seguito del fronte freddo seguiranno sostenute, a tratti intense, raffiche di ponente, pronte a toccare punte fino a 50 km/h in città, e oltre 60 km/h lungo i promontori della costa tirrenica e le Eolie. In serata rapido miglioramento, con ampie schiarite. Temperature massime elevate, fino a +20°C in mattinata, con rapido calo termico dal pomeriggio, all’arrivo dei venti di ponente. Molto mosso il Tirreno, poco mossi i restanti mari.

Mercoledì 29 novembre 2023

Sarà una giornata prevalentemente soleggiata e asciutta, con larghi spazi di sereno, inframezzati dal transito di velature e innocue nubi alte. Soffieranno freschi venti di ponente e maestrale che manterranno i termometri su valori più consoni per le medie del periodo. Mari poco mossi, ancora mosso, localmente molto mosso, il Tirreno.