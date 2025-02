Meteo Messina: si riaffaccia lo scirocco freddo, nuvole basse e rischio di qualche pioviggine

Le previsioni del tempo dal 19 al 21 febbraio

Mentre l’alta pressione oceanica (Azzorre) rimonta su gran parte del Paese, le regioni meridionali, in particolare la Sicilia, continuano ad essere interessate da infiltrazioni di aria più fresca da nord-est, che determinano nuvolosità avvettiva, composta da nuvole basse, generalmente innocue. Anche nei prossimi giorni le regioni meridionali risulteranno investite dall’aria fredda in uscita dal bordo più meridionale dell’anticiclone. Proprio qui l’avvezione fredda, oltre a mantenere le temperature un po’ più fresche, causerà ancora una certa variabilità, con un tempo spesso nuvoloso, ma con scarso rischio di precipitazioni. Quest’ultime nei prossimi giorni saranno maggiormente probabili sull’areale ionico della Sicilia, anche se si tratterà di fenomeni generalmente deboli. Dal punto di vista climatico rimarremo in linea con le medie di fine febbraio, almeno fino a giovedì, quando è atteso un rialzo delle temperature massime. La ventilazione lungo lo Stretto si orienterà da Sud, ma in realtà non si tratterà ne di scirocco, e nemmeno di ostro, ma di una ritornante da Est sullo Ionio, che proprio al traverso di Capo Spartivento (Calabria) aggira l’Aspromonte, piegando da Sud lungo l’imbocco sud dello Stretto.

Mercoledì 19 febbraio 2025

Giornata irregolarmente nuvolosa, con banchi di stratocumuli che dalla costa ionica si estenderanno fino allo Stretto. Maggiori aperture con spazi soleggiati si vedranno sulla costa tirrenica e lungo l’imbocco nord dello Stretto. Nel corso della giornata non si possono escludere locali pioviggini sull’area ionica della provincia, e fino al capoluogo, soprattutto quartieri dell’estrema zona sud (da Giampilieri fino a Contesse). Nel pomeriggio e in serata maggiori aperture si vedranno pure sullo Stretto, ancora cielo nuvoloso sulla costa ionica. Venti deboli da sud-est o sud, molto deboli o a tratti assenti lungo la costa tirrenica. Mari da quasi calmi a poco mossi, mosso solo lo Ionio.

Giovedì 20 febbraio 2025

Al mattino cielo parzialmente nuvoloso, sullo Stretto e costa tirrenica, ancora cielo nuvoloso sull’area ionica della provincia, dove in mattinata non si esclude qualche locale debole pioggia. Nel pomeriggio prevalenza di cielo nuvoloso o parzialmente nuvoloso, ma solo sul settore ionico avremo il rischio, peraltro basso, di qualche debole pioggia o pioviggine. Sulla città il clima verrà reso abbastanza frizzante da una moderata ventilazione meridionale, che in realtà porta aria più fredda che fuoriesce dall’Albania e dalla Grecia (il famoso scirocco freddo). Le temperature massime non supereranno i +14°C +15°C, mentre le minime scenderanno sui +11°C. I mari si presenteranno tutti da poco mossi, a mosso lo Ionio.

Venerdì 21 febbraio 2025

In sostanza continuano queste infiltrazioni fresche da Est, anche se nel corso della giornata si apriranno maggiori schiarite, più diffuse sulla costa tirrenica della provincia. Lungo lo Stretto di Messina avremo ampie aperture, seguite da annuvolamenti, per il transito di nubi più alte, e nubi basse addossate al versante meridionale dello Stretto. Da segnalare l’aumento delle temperature massime, che raggiungeranno valori di +16°C +17°C, mentre le minime saliranno sui +12°C +13°C. Mari mossi, quasi calmo il Tirreno sotto costa. Sembrano invece rassicuranti le notizie per il prossimo weekend, ma di questo torneremo a parlarne nei prossimi aggiornamenti.