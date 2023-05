Meteo Messina: tappeto di nubi africane con piogge e scirocco nel weekend - Tempostretto

Un vasto tappeto di nuvole stratificate in arrivo nel weekend

Il passaggio di una nuova e più articolata perturbazione, proveniente dal nord Atlantico, produrrà un tempo piuttosto uggioso, e a tratti pure piovoso, nel corso di questo fine settimana. In particolare nella giornata di sabato, il transito del fronte caldo della perturbazione, con un imponente warm conveyor belt (flusso convogliatore di aria calda e umida che salendo di latitudine sale verso l’alto condensandosi in ammassi di nubi stratiformi) in risalita dall’Algeria e Tunisia, porterà delle piogge, soprattutto sulla costa ionica e sulla parte sud del capoluogo peloritano, accompagnate da sostenuti venti di ostro e scirocco che nel pomeriggio spireranno con raffiche anche forti, oltre i 60/70 km/h, lungo tutta la costa tirrenica, che va da Mortelle fino alla zona di Marinello.

Sabato 13 maggio

Fin dal mattino i cieli si presenteranno molto nuvolosi o coperti, per un tappeto di nubi stratificate africane (facenti capo al warm conveyor belt richiamato dalla perturbazione) che nel corso della mattinata e del pomeriggio potranno produrre delle piogge, di debole e moderata intensità (gli altostrati e nembostrati essendo nubi stratificate non causano piogge forti), maggiormente probabili sull’area ionica e sullo Stretto. Precipitazioni meno probabili sul settore più occidentale della provincia. Sullo Stretto di Messina soffierà un vento di scirocco e ostro sostenuto, che si rinforzerà nel pomeriggio, con raffiche di caduta anche forti, oltre i 60/70 km/h, lungo tutta la costa tirrenica, che va da Mortelle fino alla zona di Marinello, in attenuazione in tarda serata. Mari mossi, poco mosso il Tirreno sotto costa.

Domenica 14 maggio

Giornata nuvolosa per il passaggio di nubi stratificate, a tratti anche compatte, che fra il pomeriggio e la serata potranno produrre pure delle deboli piogge sporche, miste a pulviscolo desertico. Le temperature massime, nonostante i cieli coperti, raggiungeranno i +22°C +23°C, mentre i venti al suolo ruoteranno dai quadranti settentrionali, soffiando deboli, con qualche leggero rinforzo da Nord sulla città, specie nel pomeriggio. Attenzione all’incremento del moto ondoso sullo Ionio e nella parte sud dello Stretto, per l’arrivo di onde di mare lungo ben formate da SE che potranno raggiungere pure i 2 metri di altezza, causando intense risacche sui litorali esposti.

Lunedì maltempo e piogge

Nella giornata di lunedì 15 maggio il maltempo potrebbe colpire tutto il messinese, con piogge da sparse a diffuse e possibili rovesci. Nei bassi strati sembra ritornare lo scirocco che potrebbe spirare in modo anche intenso sullo Stretto, rendendo quest’ultimo molto mosso. Questo tipo di tempo instabile è comunque tipico della primavera, stagione di transizione. Quello che rimane anomalo di questo maggio è l’assenza di una figura anticiclonica stabile, capace di garantire lunghi periodi di stabilità. Fino alla fine del mese andremo avanti con questi frequenti passaggi perturbati, visto che l’anticiclone subtropicale quest’anno ha deciso di sbucare dal Marocco, interessando più da vicino la Spagna, che sta vivendo da settimane un anticipo di estate.