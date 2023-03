Meteo Messina: tempo buono fino a venerdì, possibili piogge nella domenica delle Palme - Tempostretto

La svolta potrebbe arrivare nel weekend che anticipa la Settimana Santa

Smaltiti gli effetti della veloce irruzioni di aria polare marittima di lunedì, come previsto nell’articolo del meteo weekend, da ovest rimonta un campo di alta pressione subtropicale, pronto a ripristinare condizioni di bel tempo ovunque. Almeno fino al prossimo weekend il tempo si manterrà tutto sommato stabile e soleggiato, anche se nel corso della settimana non mancherà il passaggio di qualche velatura, o nube alta e stratificata.

Giovedì 30 marzo 2023

Sarà una giornata dominata da cieli sereni o poco nuvolosi, eccetto il passaggio di qualche velatura o nube alta. Le temperature massime raggiungeranno valori di oltre +18°C, localmente anche +19°C. I venti soffieranno deboli a regime di brezza, ancora da Nord deboli sullo Stretto e in città. Mari quasi calmi o poco mossi.

Venerdì 31 marzo 2023

Al mattino ancora prevalenza di cieli poco nuvolosi o al massimo velati dal passaggio di nubi alte e sottili. Nel corso del pomeriggio, ma soprattutto in serata, è atteso un ulteriore aumento della copertura nuvolosa stratificata, a cominciare dai settori tirrenici, verso lo Stretto e l’area ionica. Le temperature massime aumenteranno ulteriormente, con valori di +20°C in città, minime sui +13°C. Venti da deboli a molto deboli, con una componente da Sud pronta ad attivarsi sullo Stretto. Mari quasi calmi.

Le piogge attese per domenica prossima in Sicilia

Piogge per la domenica delle Palme?

Dalle ultimissime elaborazioni modellistiche sembra che dopo questa fase di tempo mite, con qualche debole pioggia sul nord Italia, proprio per il weekend delle Palme, la spinta meridiana dell’anticiclone delle Azzorre sia in grado di far scivolare dell’aria piuttosto fredda verso le Alpi e il bacino centrale del Mediterraneo, con il conseguente sviluppo di una ciclogenesi sui mari ad ovest dell’Italia.

La perturbazione che interesserà la Sicilia nella giornata di domenica 2 aprile.

Lo sviluppo di questa depressione sul Mediterraneo verrà favorita dal fatto che sui mari ad ovest dell’Italia circoli aria piuttosto calda e umida, con valori ben al di sopra delle medie. Lo scontro con l’aria più fredda, in ingresso dalla vallata del Rodano (“mistral”), favorirà lo sviluppo di una ciclogenesi, con annesso sistema frontale giovane, che avvicinandosi all’Italia produrrà spiccata instabilità, a cominciare dalle regioni centro-meridionali e dalla Sicilia. In particolare la domenica delle Palme, se giungeranno ulteriore conferme sul posizionamento del vortice depressionario, le piogge bagneranno inizialmente la Sicilia occidentale, per estendersi ai settori orientali e al messinese entro la serata, con possibili fenomeni anche temporaleschi.