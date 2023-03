Meteo Messina: weekend soleggiato, ma con un'ampia escursione termica fra giorno e notte - Tempostretto

Un fine settimana tutto sommato mite, anche se lunedì irromperanno freddi venti di maestrale

Un promontorio anticiclonico subtropicale continuerà a proteggere la Sicilia, con la sua cresta, almeno fino a domenica. Quello in arrivo sarà un fine settimana dominato ancora dal tempo stabile e prevalentemente soleggiato, anche se non mancherà il passaggio di qualche innocua velatura, soprattutto durante la giornata domenicale. Da lunedì aria più fredda scivolerà sul Tirreno, in direzione della Calabria e della Sicilia, causando un brusco calo delle temperature.

Sabato 25 marzo 2023

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi un po’ ovunque, con tempo stabile e soleggiato. Nel corso del pomeriggio e dalla successiva serata delle velature (cirri, cirrostrati) si faranno avanti da nord-ovest, sporcando un po’ la volta celeste. Le temperature massime, grazie alla sempre più intensa insolazione di fine marzo (e all’allungamento delle ore di luce), saliranno sopra la soglia dei +18°C +19°C, mentre di notte, a causa dell’intenso irraggiamento notturno (rapida perdita di calore dal terreno), le minime sprofonderanno sotto i +12°C +11°C. Mentre nelle zone più interne si potranno misurare valori sotto i +10°C. I venti soffieranno generalmente da deboli a moderati sulla città da Nord. Mari poco mossi.

Mappa fornita gentilmente da meteored.

Domenica 26 marzo 2023

Al mattino tempo stabile e soleggiato, con qualche velatura o nube alta di passaggio fra il Tirreno e lo Stretto. Qualche velatura in più si affaccerà durante la giornata, ma al massimo renderà lattiginoso il cielo. Clima piuttosto mite di giorno, con massime fino a +18°C +19°C, localmente pure +20°C in provincia. Di sera e nelle ore notturne occhio all’irraggiamento, facilitato dalla presenza dell’aria secca in quota, che farà scivolare le temperature sotto i +12°C. Venti deboli, da Nord sullo Stretto, brezze termiche fra Tirreno e Ionio. Mari quasi calmi, poco mosso lo Stretto.

Tendenza per l’inizio della prossima settimana

L’irrompere dal nord Atlantico di una massa d’aria più fredda, d’origine polare marittima, provocherà un brusco calo delle temperature e probabilmente anche dell’instabilità lungo le coste tirreniche, fra lunedì 27 e martedì 28. In particolare martedì non escluso un passaggio temporalesco veloce sull’area del basso Tirreno, capace di coinvolgere lo Stretto, accompagnato da sostenuti e freddi venti di maestrale. Da metà settimana il ritorno dell’alta pressione ripristinerà una certa stabilità, favorendo un nuovo aumento delle temperature massime.