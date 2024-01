Meteo Messina: weekend asciutto con una certa variabilità, fra nubi e spazi soleggiati

Graduale miglioramento dalle prossime ore con l'allontanamento della perturbazione

La perturbazione attesa nella giornata di mercoledì finalmente ha portato il primo significativo carico di piogge della stagione invernale. Le precipitazioni, prodotte prevalentemente da nembostrati e qualche cumulonembo, sono risultate particolarmente abbondanti lungo tutta la fascia ionica, con accumuli di oltre 100 mm sull’area dei Peloritani, e sul taorminese. Pensate che in alcune aree dei Peloritani, a fine peggioramento, l’accumulo complessivo in questi ultimi 3 giorni potrebbe abbordare la soglia dei 200 mm, ben 200 litri di acqua per metro quadrato. Data l’intensità moderata, parte di questa acqua si infiltrerà nelle falde, ricaricandole, dopo un lunghissimo periodo secco.

Ma per superare il notevole deficit idrico accumulato, purtroppo, occorrono ulteriori precipitazioni. Nella zona di Fiumefreddo le precipitazioni non sono state particolarmente copiose (poca neve sull’Etna), visto che i venti in quota da sud-ovest hanno concentrato il grosso delle piogge solo lungo la fascia costiera, tra Giarre e la costa messinese. Discreti, invece, gli apporti per la sorgente della Santissima, che dovrebbe vedere un incremento della portata. Intanto la perturbazione, che fino a stamattina ha originato nuove piogge sul capoluogo, ci lascerà definitivamente nelle prossime ore, lasciando spazio a più secchi venti di maestrale che garantiranno una certa variabilità durante il weekend.

Sabato 13 gennaio 2024

Al mattino cielo poco nuvoloso, con qualche annuvolamento di passaggio fra la zona dei Nebrodi e lo Stretto, in un contesto di maggiore stabilità. In serata si vedranno degli addensamenti, del tutto innocui, sulla città. La giornata sarà condizionata da una moderata ventilazione di maestrale, che manterrà le temperature massime in linea con le medie, non oltre i +13°C +14°C. Minime sui +10°C a livello del mare. Mari poco mossi, leggermente mosso il Tirreno.

Domenica 14 gennaio 2024

Giornata condizionata da un cielo poco nuvoloso, con locali addensamenti di passaggi, soprattutto lungo lo Stretto. Fra il tardo pomeriggio e la serata qualche annuvolamento in più si vedrà lungo la riviera tirrenica, per estendersi alla parte più settentrionale dello Stretto di Messina. In serata non si potranno escludere locali piovaschi, in transito sul basso Tirreno, verso la costa calabrese. Temperature in leggero aumento nei valori massimi, stazionari i valori minimi. I venti si orienteranno più da W-SW sul Tirreno. Molto deboli da Nord sullo Stretto, variabili sullo Ionio. Mari poco mossi, mosso il Tirreno a largo.