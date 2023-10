Meteo Messina: weekend con velature e nubi africane, massime oltre +25°C - Tempostretto

L'ottobre 2023 rischia di essere il più secco del secolo

L’umida porta atlantica si è appena spalancata sull’Italia, pilotando una serie di perturbazioni oceaniche che stanno interessando da vicino le regioni del centro-nord e i settori tirrenici. La Sicilia si trova ai margini di questo flusso perturbato, pertanto, a parte qualche breve pioggia o piovasco che ha interessato l’area tirrenica, i Nebrodi e l’alta valle dell’Alcantara, le correnti prevalentemente libecciali hanno, fino ad ora, sfavorito gli eventi precipitativi. Nel weekend una nuova perturbazione atlantica investirà le regioni del Nord e le tirreniche, richiamando verso la Sicilia nuvole di carattere stratiforme che andranno a velare la coltre celeste.

Sabato 28 ottobre 2023

Il tempo in riva allo Stretto di Messina continua ad essere influenzato dal passaggio di innocui addensamenti stratificati, che dall’entroterra desertico algerino e dalla Tunisia risalgono in direzione della Sicilia e della Calabria, rendendo i cieli parzialmente nuvolosi o nuvolosi. Queste nubi alte e sottili non produrranno fenomeni. Il clima continuerà a rimanere molto mite, con temperature massime di ben +25°C +26°C, minime di +18°C +17°C. Venti deboli di ponente sul Tirreno, da deboli a moderati da Nord sullo Stretto. Mari poco mossi, con increspature sullo Stretto.

Domenica 29 ottobre 2023

I cieli spazieranno dal poco nuvoloso al nuvoloso, con annuvolamenti stratificati che si alterneranno ad ampi spazi soleggiati. Nel pomeriggio si dovrebbero vedere maggiori spazi soleggiati. Le temperature massime si manterranno attorno i +24°C +25°C, minime sui +17°C. I venti già dalla mattinata si disporranno da Est sullo Ionio e da S-SE sullo Stretto, spirando inizialmente deboli, divenendo moderati sullo Stretto. In serata qualche nube bassa si addosserà lungo la costa ionica. Mari poco mossi.

Tendenza per la prossima settimana

L’inizio della prossima settimana vedrà ancora condizioni di spiccata variabilità, con fasi soleggiate alternate a fasi nuvolose. Ma non si prevedono precipitazioni degne di nota. L’ottobre 2023 rischia, purtroppo, di chiudere come l’ottobre più secco di sempre per la storia di Messina, in ben 107 anni di osservazioni. Superando persino l’ottobre del 2001, che in riva allo Stretto chiuse con soli 10,2 mm, su una media di 115 mm.