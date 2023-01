Meteo Messina: weekend dominato dal freddo e dall'instabilità, migliora domenica - Tempostretto

Ecco cosa accadrà in questo fine settimana

Come ampiamente preannunciato da oltre una settimana, l’arrivo di questa massa d’aria fredda, di origine polare marittima, sopra le miti acque del mediterraneo ha generato parecchia instabilità, con frequenti precipitazioni, anche a carattere temporalesco, condite da grandinate e nevicate sopra i 1000 metri di altezza. Questa situazione ci terrà compagnia fino alla fine del mese, con nuovi episodi di spiccata instabilità atmosferica che condizioneranno parte del weekend.

Sabato 28 gennaio 2023

Al mattino avremo cieli che spazieranno dal parzialmente nuvoloso al molto nuvoloso, con tendenza a ulteriore incremento della nuvolosità che darà origine a precipitazioni a carattere sparso, maggiormente probabili e più diffuse sulla costa ionica. Sulle cime dei Peloritani e dei Nebrodì, così come sull’Etna, nevicherà al di sopra dei 1200/1300 metri. Il tempo continuerà a rimanere freddo e instabile fino alla serata, con altre precipitazioni sparse. Le temperature massime non supereranno i +12°C +13°C sul livello del mare. Minime sui +9°C. Venti deboli, orientali sullo Ionio, e più da Sud sullo Stretto di Messina e sul Tirreno. Mari poco mossi, un po’ mosso lo Ionio per onda lunga.

Domenica 29 gennaio 2023

Alle prime luci dell’alba resisterà una nuvolosità medio-bassa (fronte occluso) sullo Stretto e sulla costa ionica, con possibili residue piogge nel taorminese, ma con tendenza a rapido miglioramento e l’apertura di ampie schiarite e spazi di sole un po’ ovunque. Soprattutto sull’area delle Eolie e sulla costa tirrenica del messinese, dove solo entro sera si affaccerà qualche nuvola bassa. L’allontanamento verso lo Ionio del minimo di bassa pressione pero richiamerà deboli, ma più fredde correnti settentrionali che causeranno un ulteriore calo termico. Le massime non dovrebbero superare i +12°C in pieno giorno, mentre le minime si porteranno sotto i +8°C. Mari poco mossi.

neve-peloritani

Tendenza per l’inizio della prossima settimana

Fra lunedì 30 e martedì 31 gennaio un nuovo impulso freddo proveniente dal nord Europa dovrebbe interessare Calabria e Sicilia. Il transito di un veloce fronte freddo potrebbe causare qualche rovescio e delle nevicate, già dai 900/1000 metri tra Nebrodi e Peloritani. Verso metà settimana l’alta pressione delle Azzorre potrebbe riportare un po’ di stabilità e un lieve aumento delle temperature massime. Da valutare la possibilità di una nuova e irruenta ondata di freddo che entro il prossimo weekend potrebbe coinvolgere gran parte dell’Europa orientale.