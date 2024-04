Meteo Messina: weekend in compagnia di cielo velato per l’arrivo della polvere dal Sahara

Ci aspetta un weekend dal tempo caliginoso, con massime pronte a spingersi oltre i +25°C

MESSINA – Stiamo vivendo un mese di aprile molto “strano”, ma soprattutto avaro di precipitazioni. Quelle poche perturbazioni che entrano sul Mediterraneo non fanno in tempo a raggiungere il territorio nazionale, per poi gettarsi a capofitto verso il Nord Africa, lasciando la nostra Isola al secco. Mentre a poche centinaia di chilometri di distanza, in pieno deserto, si registrano piogge intense, e persino eventi alluvionali. In pratica le perturbazioni non seguono più le traiettorie di un tempo, ma rimangono ferme sulla stessa area per più giorni, fino ad esaurirsi del tutto.

Al momento, la particolare disposizione delle anomalie di pressione sul continente fa in modo che quei pochi fronti atlantici, capaci di sfondare sull’area mediterranea, tendano a scivolare verso il cuore dell’Africa.

Questo è quanto accadrà anche in questo fine settimana, con l’ennesima depressione fredda in quota che si fionda nel cuore del Sahara algerino, sollevando un imponente muro di polvere, capace di spingersi fino alla Sicilia, come suggeriscono le previsioni di Meteored. Pertanto anche se non ci sarà un intenso scirocco, la polvere desertica in sospensione raggiungerà lo stesso anche l’area dello Stretto, offuscando il cielo, rendendolo caliginoso per gran parte del fine settimana. La pressione livellata, inoltre, garantirà una ventilazione al suolo molto debole, a tratti persino assente, con mari di conseguenza quasi calmi o poco mossi.

Sabato 13 aprile 2024

Al mattino cielo velato e poco nuvoloso, con sole reso pallido dalla polvere desertica in sospensione in quota. Nel corso della giornata transiteranno degli annuvolamenti cirriformi. Le temperature massime, dopo il calo di mercoledì, torneranno ad aumentare sensibilmente, con punte anche di +23°C +24°C. Le temperature minime si manterranno intorno i +13°C +14°C. Venti deboli variabili, con tendenza a rotazione da Sud nello Stretto. Mari quasi calmi.

Domenica 14 aprile 2024

Sarà una giornata un po’ caliginosa, con passaggi di nuvole alte innocue alternate ad ampi spazi di sole pallido, in un contesto climatico alquanto mite per il periodo. Di giorno si potranno superare anche i +24°C +25°C. Anche se il pulviscolo in atmosfera ridurrà sensibilmente la radiazione solare. Avremo venti molto deboli, con un leggero ostro sullo Stretto. Mari quasi calmi.

