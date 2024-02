Meteo Messina: weekend instabile, fra scirocco intenso sabato e piogge domenica

Arriva la prima perturbazione atlantica del mese di febbraio, scirocco in intensificazione nelle prossime ore

Il rialzo termico delle ultime ore e l’arrivo dei primi cirri in cielo, assieme alla leggerissima foschia presente sullo Stretto, stanno ad indicare l’imminente peggioramento delle condizioni meteorologiche, con il ritorno dello scirocco, che domani spirerà a tratti anche intenso, soprattutto lungo l’imboccatura nord dello Stretto. In queste ore una perturbazione atlantica sta facendo ingresso sul Mediterraneo, richiamando verso di sé caldi, ma umidi, venti di scirocco e ostro. L’avvezione calda è già sopraggiunta in quota, con un notevole aumento delle temperature sopra i 500 metri.

Il leggero strato di foschia presente sul mare indica lo scorrimento di aria piuttosto tiepida, sopra la superficie del mare, più fredda. Lo scirocco, già attivo sulle coste del trapanese e sul Canale di Sicilia, da noi inizierà ad entrare fra il pomeriggio e la serata, con raffiche che diverranno intense nella zona nord del capoluogo, e dalla notte pure sulla costa tirrenica, nella parte più orientale (a causa del rapido calo della pressione atmosferica sul Tirreno). Quella di domani sarà la classica giornata di scirocco, con cieli nuvolosi, per nubi alte e nuvole basse sui Peloritani. Le piogge arriveranno non prima della tarda serata, notte fra sabato e domenica, con il passaggio del fronte freddo, seguito dall’ingresso di sostenuti venti di ponente che faranno abbassare notevolmente le temperature durante la giornata domenicale.

Sabato 10 febbraio 2024

Al mattino prevalenza di cieli nuvolosi, o molto nuvolosi, con venti di scirocco da sostenuti a intensi, specialmente sulla zona nord della città. Nel pomeriggio e durante la serata transiterà la parte più attiva del fronte caldo, con una intensificazione della nuvolosità e la possibilità di qualche breve piovasco, misto a polvere desertica. In tarda serata le prime piogge raggiungeranno la zona dei Nebrodi e l’area dei Peloritani. Verso sera lo scirocco raggiungerà la massima intensità, con raffiche anche sopra i 60/70 km/h lungo l’imbocco nord dello Stretto. Mari, da poco mosso il Tirreno sotto costa, fino a mosso o molto mosso lo Stretto e lo Ionio.

Domenica 11 febbraio 2024

Il passaggio del fronte freddo, con relativa rotazione dei venti, produrrà delle piogge e qualche rovescio, anche temporalesco, sin dal mattino, specie sulla costa tirrenica e sull’area dello Stretto di Messina. Qualche pioggia raggiungerà pure la costa ionica. Per buona parte della giornata si osserverà un cielo pronto a spaziare dal parzialmente nuvoloso al coperto, con precipitazioni sparse, alternate da pause asciutte, anche lunghe. Le temperature caleranno, con massime non oltre +15°C +16°C, e minime che scenderanno sotto i +11°C. I venti si disporranno da Ovest, con ventilazione settentrionale, debole, sullo Stretto. Mari tutti da mossi a molto mossi, con onde lunghe di scaduta sullo Ionio e Stretto (swell), pronte a causare risacche su tutto il litorale.