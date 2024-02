Meteo Messina: weekend soleggiato con qualche nube in transito, incognita piogge per Carnevale

Altro fine settimana dal tempo stabile e soleggiato, ma si intravede un cambiamento entro metà mese.

Dopo giorni dominati dal possente anticiclone di blocco subtropicale, è bastata nelle ultime ore la discesa di una massa d’aria un po’ più fredda, per favorire lo sviluppo di nubi e qualche debole precipitazione sparsa, che ha bagnato in modo particolare l’area dello Stretto di Messina. Nelle prossime ore, in tarda serata, questo disturbo instabile si allontanerà verso lo Ionio, lasciando spazio a maggiori schiarite. Nel fine settimana il tempo tornerà nuovamente a stabilizzarsi, con il ritorno a condizioni di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso. Al suolo spirerà una moderata ventilazione dai quadranti settentrionali che manterrà le temperature in linea con le media, almeno per i valori minimi notturni.

Sabato 3 febbraio 2024

Al mattino cielo poco nuvoloso, o al più parzialmente nuvoloso sull’imbocco nord dello Stretto, per la presenza di correnti settentrionali, a tutte le quote. Cielo sereno o poco nuvoloso sull’area ionica. Le massime raggiungeranno punte di oltre +16°C +17°C, mentre la sera si scenderà sui +11°C +10°C. I venti soffieranno moderati da Nord sullo Stretto, deboli settentrionali altrove, con qualche rinforzo in mattinata sullo Ionio a largo. Mari poco mossi, con qualche increspatura in più sullo Stretto, nel suo imbocco più meridionale, da Tremestieri a Capo Alì.

Domenica 4 febbraio 2024

La prima domenica di febbraio trascorrerà all’insegna di un cielo poco nuvoloso, o al più parzialmente nuvoloso. Nubi da stau si presenteranno sui crinali dei Nebrodi e dei Peloritani. Al suolo si raggiungeranno valori di pressione elevati, fino a 1030 hPa. Le massime subiranno un ulteriore rialzo, spingendosi sui +17°C, localmente +18°C. I venti spireranno da deboli a moderati dai quadranti settentrionali, con qualche locale rinforzo sullo Stretto. Mari poco mossi.

Quando arriverà il maltempo?

Probabilmente non prima del 9 o 10 febbraio, periodo di Carnevale, si assisterà, se tutto verrà confermato, in un cambio di circolazione che vedrà l’erosione dell’anticiclone subtropicale, con il successivo ingresso di una profonda saccatura dal nord Atlantico, pronta a produrre la prima vera ondata di maltempo di questo febbraio, assicurando il ritorno di freddo e piogge. Insomma, quella che dovrebbe essere la normalità in questo periodo dell’anno.