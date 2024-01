Meteo Messina: weekend stabile con massime in lieve aumento e qualche nube innocua

Di nuovo l'anticiclone subtropicale protagonista sul Mediterraneo.

Un vasto promontorio anticiclonico, di matrice subtropicale, dall’entroterra del Marocco si elonga verso l’Europa centrale, portando un’insolita fase di caldo anomalo su mezza Europa. In Spagna si registreranno valori di ben +25°C +30°C, mentre in Italia la quota dello “zero termico” si spingerà oltre i 3500/4000 metri di altezza, neanche fosse giugno. Fortunatamente la Sicilia si troverà lambita dal bordo più orientale di questa robusta campana anticiclonica, dove prevarranno venti settentrionali al suolo, che limiteranno l’incremento delle temperature. Le massime, difatti, non andranno oltre la soglia dei +17°C +18°C, tenendosi sopra le medie del periodo, almeno fino alla fine del mese.

Sabato 27 gennaio 2024

Al mattino cielo poco nuvoloso, con qualche annuvolamento di passaggio sullo Stretto, in un contesto di maggiore stabilità. In serata si vedranno degli addensamenti, del tutto innocui, sulla città. La giornata sarà condizionata da una moderata ventilazione di tramontana e grecale sullo Stretto, che manterrà le massime sui +16°C +17°C. Minime sui +11°C +12°C a livello del mare. Mari poco mossi, leggermente mosso lo Stretto nel suo imbocco più meridionale e lo Ionio.

Domenica 28 gennaio 2024

Giornata condizionata da un cielo poco nuvoloso, con locali addensamenti di passaggi, soprattutto lungo lo Stretto. Fra il tardo pomeriggio e la serata qualche annuvolamento in più si vedrà lungo la riviera tirrenica, per estendersi alla parte più settentrionale dello Stretto di Messina. Temperature in leggero aumento nei valori massimi, con punte sui +16°C +17°C. I venti soffieranno moderati da Nord, con qualche rinforzo dentro lo Stretto di Messina. Mari poco mossi, mosso lo Stretto nel suo imbocco più meridionale e lo Ionio.