Meteo: raggiunti -9,3°C sui Nebrodi, in settimana maltempo sull'area ionica con piogge e mareggiate - Tempostretto

Raggiunti i -9,3°C sui Nebrodi, da mercoledì un peggioramento coinvolgerà soprattutto i settori ionici

Come abbiamo previsto nelle previsioni per il weekend, in questo articolo video, una massa d’aria molto fredda ha raggiunto la Sicilia, sotto impetuosi venti di tramontana che nella mattinata di ieri hanno superato i 60 km/h in città, oltre 70 km/h a Reggio. In queste ore l’aria fredda, molto densa e pesante, si è riversata al suolo, depositando un invisibile cuscinetto freddo che sta mantenendo le temperature su valori davvero rigidi, anche in pieno giorno. Solo alle 13:00 di oggi la temperatura sulla città dello Stretto era di circa +7°C, mentre già sopra gli 800/900 metri si scende al di sotto dello zero termico. In provincia spiccano i -9,3°C raggiunti dalla stazione Sias di monte Soro e i -6,6°C dalla stazione Sias di Caronia Pompiere, sempre sull’area dei Nebrodi.

Notevoli i -9,3°C raggiunti a monte Soro nelle scorse ore. Dati a cura del Sias.

Cosa accadrà nei prossimi giorni?

L’aria molto fredda che ha raggiunto il Mediterraneo nei prossimi giorni interagirà con aria più mite, proveniente dal settore più occidentale del Mediterraneo, originando una circolazione depressionaria che assumerà un moto “retrogrado” (da est verso ovest), muovendosi verso le Baleari. Questa depressione chiusa in quota avrà un ruolo importante nello sviluppo di un minimo depressionario sul Canale di Sicilia, alimentato da un massimo di vorticità positiva in uscita dalla depressione, in movimento verso le Baleari.

Questo nucleo di vorticità positiva, spostandosi verso il Canale di Sardegna e il Canale di Sicilia, evolverà nel corso della giornata di mercoledì 8 febbraio in un minimo depressionario relativo a sud della Sicilia che apporterà condizioni di maltempo, con piogge, temporali, ma soprattutto venti forti dai quadranti orientali e mareggiate sulla costa ionica siciliana.

La levantata di giovedì simulata dal modello ecmwf per la giornata di giovedì, in verde e giallo le aree dove sono previste forti nevicate.

L’area dello Stretto di Messina dovrebbe rimanere ai margini di questo peggioramento, trovandosi al riparo dall’Aspromonte, con qualche pioggia che potrebbe sconfinare nella parte sud dello Stretto giovedì. Mentre sulla costa ionica, soprattutto dal taorminese a scendere, fra mercoledì e venerdì si potrebbe aprire una intensa fase di maltempo, con piogge e rovesci, e nevicate a partire dai 900/1000 metri di altezza, soprattutto fra i Peloritani meridionali, l’Etna e i Nebrodi più orientali. Le precipitazioni più abbondanti, pero, interesseranno soprattutto il catanese, il siracusano e il ragusano, dove potrebbero cadere fino a oltre 100 mm di pioggia.

Rischio mareggiate sulle coste ioniche

I forti venti orientali, attivi sul quadrante nord della depressione in isolamento sul Canale, giovedì solleveranno pure un imponente moto ondoso, che non troverà alcun ostacolo e si propagherà direttamente alle coste della Sicilia orientale, dove le onde arriveranno presentando tutta l’energia immagazzinata dopo aver attraversato l’intero bacino. I forti venti orientali che si attiveranno in mare aperto, lungo il quadrante settentrionale della depressione sul Canale, trasferiranno alla superficie marina una gran quantità di “energia cinetica” che si manifesterà attraverso lo sviluppo di grandi onde, alte anche più di 4-5 metri, pronte ad abbattersi sui litorali ionici, causando importanti fenomeni erosivi.