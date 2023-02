Meteo Messina: aria gelida domenica, poi possibile neve a bassa quota VIDEO - Tempostretto

La tramontana gelida ci farà battere i denti nella giornata domenicale

Una nuova ondata di freddo, di origini artiche, andrà a riversarsi verso il sud Italia nel corso della giornata domenicale, determinando un brusco calo delle temperature e un clima reso ancora più rigido dal soffio dei gelidi venti di tramontana. Questo quadro previsionale, tipicamente invernale, è in accordo con quanto visto nella linea di tendenza per il mese di febbraio, in questo articolo pubblicato la scorsa settimana.

Sabato 4 febbraio 2023

Al mattino giornata soleggiata, con cieli che spazieranno dal poco nuvoloso al parzialmente nuvoloso. Fra il pomeriggio e la serata l’approssimarsi di un debole fronte freddo da Nord, causerà un veloce peggioramento del tempo fra l’area tirrenica e lo Stretto, con un incremento della nuvolosità che in tarda serata potrebbe causare qualche debole pioggia e qualche sporadico e isolato fiocco di neve a bassa quota, fra Nebrodi e Peloritani. Le temperature in nottata subiranno un drastico crollo, a seguito dell’ingresso dei primi refoli di tramontana fredda. Mari da mosso a localmente molto mosso il Tirreno in serata, poco mosso lo Stretto e lo Ionio.

Dinnamare innevata. Foto di Matteo Arrigo.

Domenica 5 febbraio 2023

L’irrompere dell’aria fredda, ma anche via via più secca, dai Balcani favorirà cieli limpidi e poco nuvolosi, in un contesto climatico molto rigido e dominato dal soffio di un gelido e tagliente vento di tramontana, con raffiche che potranno raggiungere valori di oltre i 50-60 km/h, specie sui tratti più esposti della costa tirrenica e sulla zona ionica, dove la tramontana spirerà in modo molto rafficato, con strappi dalle vallate peloritane. La temperatura massima in pieno giorno non dovrebbe oltrepassare i +10°C +11°C, mentre la temperatura minima raggiungerà valori di +6°C +5°C sul livello del mare.

Tendenza per l’inizio della prossima settimana

Lunedì 6 febbraio 2023 sarà una giornata condizionata dal freddo, con ampie schiarite al mattino, mentre fra il pomeriggio e la serata assisteremo ad un aumento della copertura nuvolosa stratificata, da Ovest, a causa dell’isolamento di un minimo depressionario attorno il Tirreno, che convoglierà verso la Sicilia un fronte caldo, con aria un po’ più mite e umida pronta a scorrere sopra lo strato di aria fredda presente nei bassi strati. Questo fronte nella giornata di martedì 7 potrebbe arrecare delle precipitazioni da sparse a diffuse, che potrebbero assumere carattere nevoso a bassa quota sui monti della Sicilia.