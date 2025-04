Meteo: si attenua l’avvezione fredda, temperature in aumento nel weekend

Il vento di scirocco tornerà ad affacciarsi lungo lo Stretto di Messina

Esauriti gli effetti dell’ondata di freddo che lunedì ha fatto precipitare le temperature sotto la soglia dei +11°C, la situazione meteorologica tenderà a migliorare nei prossimi giorni, grazie al ritorno dell’alta pressione, pronta a garantire maggiore stabilità, con un cielo pronto a spaziare dal poco nuvoloso al parzialmente nuvoloso, con passaggi nuvolosi alternati a larghi squarci di cielo sereno. Nel frattempo le perturbazioni atlantiche prenderanno di mira la Spagna, salvo poi interessare più marginalmente le regioni settentrionali, come accadrà il prossimo weekend, quando il vento di scirocco tornerà ad affacciarsi lungo lo Stretto di Messina.

Mercoledì 9 aprile 2025

Giornata all’insegna di un cielo poco nuvoloso, tendente a divenire velato nel corso della giornata, per il transito di nubi cirriformi. Le temperature massime saliranno di qualche grado, raggiungendo in giornata valori di +17°C, localmente +18°C. Venti deboli settentrionali al mattino, tendenti a ruotare da Sud nel pomeriggio, fra la costa ionica e la città. Mari quasi calmi.

Giovedì 10 aprile 2025

Sarà una giornata prevalentemente soleggiata con clima mite di giorno, grazie anche alla debole ventilazione meridionale. In serata ancora ampi spazi di cielo sereno, con qualche velatura di passaggio. Le temperature massime in pieno giorno potranno superare la soglia dei +18°C, fino a punte di +19°C in provincia. Venti deboli da Sud, deboli settentrionali sulle coste tirreniche. Mari poco mossi.

Venerdì 11 aprile 2025

Al mattino prevalenza di cielo poco nuvoloso o al più velato, con tempo soleggiato per buona parte del giorno. Durante la giornata, a causa del clima mite, con massime pronte a raggiungere punte di +17°C +18°C. Di sera si scenderà sotto la soglia dei +13°C. Venti deboli da Nord e mari da quasi calmi a poco mosso lo Stretto di Messina.