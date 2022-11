Meteo Sicilia: prima neve a bassa quota sull'Etna, il vulcano incappucciato di bianco - Tempostretto

Le prime nevicate di stagione sono giunte sull'Etna, fiocchi anche sui Nebrodi

Torna la neve fino a bassa quota sull’Etna e sulle vette più alte dei monti Nebrodi. La perturbazione che in queste ore sta interessando la Sicilia, portando con il suo esteso fronte occluso piogge sulle coste ioniche, sta producendo delle discrete nevicate sull’Etna, con accumuli già a partire dai 1500/1600 metri. Oggi il vulcano, grazie all’arrivo di una moderata avvezione di aria polare in quota, si è svegliato tutto incappucciato di bianco, come non si vedeva da molto tempo.

La neve di oggi caduta sull’Etna.

Stamani la “dama bianca” ha ricoperto di bianco sia Piano Sapienza, che Piano Provenzana, con diversi centimetri di neve fresca. Con molta probabilità questa bella nevicata consentirà le prime uscite di sci alpinismo alle quote più alte del vulcano. Per tutti gli aggiornamenti, riguardo la data di apertura degli impianti, vi consigliamo di seguire la pagina facebook ETNA NORD Piano Provenzana – Monte Conca – Linguaglossa.

Domani il tempo, pur rimanendo nuvoloso o molto nuvoloso, andrà a migliorare su tutto il settore ionico della Sicilia, dove il clima sarà più asciutto, mentre delle piogge sparse e qualche isolato rovescio, specie verso sera, interesserà solamente il settore tirrenico della provincia e l’area dello Stretto di Messina.